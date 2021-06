Slim asumirá costo de rehabilitación de tramo de Línea 12 del Metro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el empresario Carlos Slim asumirá el costo de la rehabilitación del tramo del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que colapsó el pasado 3 de mayo.

Aunque el ingeniero asegura que la obra fue erigida sin ningún vicio oculto, se decidió que no se utilizará ningún recurso público para la reconstrucción de la obra a fin de que en 12 meses pueda volver a operar, afirmó el mandatario federal.

“Él externó que la obra está concluida y que han transcurrido muchos años y que ya estaba en uso y que ellos no pueden cargar con toda la responsabilidad, pero que no es ese el tema, que lo importante es que se rehabilite la línea, que él está dispuesto a hacerlo y no quiere presupuesto, lo va a financiar su empresa”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El jefe del Ejecutivo hizo un reconocimiento al empresario y confió que su actuar sirva de ejemplo para otros en cuanto al costo de asumir responsabilidades por el bien popular.

Carlos Slim, dueño de CICSA, firma encargada de construir el tramo del viaducto elevado que colapsó y que dejó 26 muertos, aseguró que la obra fue construida por los mejores calculistas de México.

Ayer, el empresario y el hombre más rico de México se reunió con el presidente de la República para informarle su decisión de financiar la rehabilitación de la Línea 12 del Metro capitalino.

“Quiero agradecerle, de que independientemente si estuvo bien o estuvo mal construido el Metro o el tramo que le correspondió a la empresa, o si tiene pruebas, que él asegura tener y le creo, de que entregó la obra y la que recibieron fue una obra concluida, independientemente de eso y que la autoridad judicial debe hacer la investigación, él vino ayer a expresarme que se va a hacer cargo”, dijo.

De acuerdo con la empresa noruega DNV y el Colegio Nacional de Ingenieros Civiles, la construcción de la Línea 12 del Metro tiene problemas estructurales.

