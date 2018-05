Sostenibilidad, sanciones a jugadores y mayores premios la nueva cara de Wimbledon

Reuters.- Wimbledon anunció el martes un aumento de los premios que otorga el torneo, junto con un nuevo proyecto de sostenibilidad que busca garantizar que las pistas de césped no son lo único verde en el All England Club.

Los organizadores del torneo más antiguo del Grand Slam, el único que se celebra sobre hierba y que se disputará entre el 2 y el 15 de julio, anunciaron premios por 34 millones de libras (46,57 millones de dólares) para la edición 2018, un alza del 7,6 por ciento frente al año anterior.

Esa cifra incluye premios de 2,25 millones de libras para cada uno de los ganadores del cuadro masculino y femenino, un incremento desde los 2,2 millones de libras que recibieron Roger Federer y Garbiñe Muguruza en 2017.

Las organizadores también advirtieron a los tenistas que jueguen sabiendo que tienen una lesión y abandonen a mitad de partido que pueden quedarse sin el dinero de primera ronda. La medida busca evitar una repetición de la ola de abandonos ocurrida el año pasado.

Prize money headlines for The Championships 2018, which demonstrate our continued commitment to do what we can for players who need our help the most…#Wimbledon pic.twitter.com/4gQrPyeWxK

— Wimbledon (@Wimbledon) May 1, 2018