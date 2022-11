Tan cerca y tan lejos, un cortometraje sobre la niñez migrante en México

Son 38,844 son las niñas, niños y adolescentes que ingresaron a México entre los meses de enero y agosto del 2022; quienes se vieron obligados a migrar en condiciones vulnerables con la esperanza de llegar a un lugar seguro, lejos de la violencia, la pobreza y los efectos del cambio climático que constantemente amenazan sus vidas en sus países de origen.

En México el peligro no termina. Continúan expuestos a la violencia a manos de grupos del crimen organizado. La capacidad de los albergues constantemente se ve rebasada por la cantidad de personas que reciben diariamente, lo que se traduce en condiciones de hacinamiento y recursos insuficientes para brindar productos y servicios de primera necesidad tanto para adultos como para niñas y niños.

Hablamos de que la atención a la niñez en situación de movilidad es impostergable, pero ¿cómo podemos las organizaciones transmitir esta necesidad de acciones urgentes si la realidad que viven día con día está invisibilizada? En Save the Children apostamos por hacerlo desde sus propias voces a través del cine, con el cortometraje documental Tan Cerca y Tan Lejos.

Dirigido por Pau Ortiz, Tan Cerca y Tan Lejos retrata la migración desde la mirada de tres adolescentes originarias de Honduras. En la frontera norte, las gemelas Daniela y Dariela, que a sus 10 años esperan obtener asilo en Estados Unidos. Mientras que, en la frontera sur, Linday de 13 años sueña en un futuro más prometedor junto a su familia. Dos historias que representan a los miles de niñas, niños y adolescentes que cada año tienen que migrar para sobrevivir.

Tan Cerca y Tan Lejos, el primer proyecto de corte documental de Save the Children, realizado con el apoyo la Unión Europea. En el mes de octubre tuvo sus primeras proyecciones como parte de la selección del 17º DocsMX Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, así como la 10ª edición del Festival de Santurtzi, realizado en España.

No solo necesitamos dar visibilidad a esta realidad, sino también de una sociedad más empática y comprometida con la niñez. Invito a las y los lectores a involucrarse y sumarse a causas como la de Save the Children y contribuir en la protección de sus derechos, porque no importa el origen, su color de piel o la situación económica en la que vivan, niñas, niños y adolescentes merecen protección a sus derechos humanos.

Josefina Menéndez es directora general de Save the Children

