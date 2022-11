Toda empresa está llamada a convertirse en una organización tecnológica

Por: Eduardo López

Soy un fiel creyente de que cada empresa grande o pequeña está llamada a convertirse en una empresa tecnológica, y que hoy más que nunca es posible hacerlo realidad. Cuando charlamos con clientes nuevos o de varios años atrás pero con mirás al desarrollo de nuevos proyectos, una de las reflexiones que más me acercan sobre lo que vivieron como organización en los últimos años es que la tecnología puede de verdad impulsar su negocio a través de capacidades digitales. Para muchos esto podría parecer algo obvio, pero es sorprendente por un motivo muy en particular y es que hace tres años las organizaciones no vislumbraban toda la capacidad de alcance que podrían haber tenido por medio de la nube.

Allá por 2019, cuando charlabamos con un CEO o un CIO sobre datos, la analítica de nube no se encontraba presente entre las prioridades comerciales de esos momentos; comentabas sobre ciberseguridad y no consideraban algo como la nube de utilidad para ello. Hoy es muy diferente, la conversación sobre la utilidad y los beneficios de la nube ya no pasa desapercibida y, además, ya no solo los CIOs saben sobre nube, los CEOs y toda la alta cúpula de las organizaciones están al tanto de ella.

Esa prioridad de negocio, que presentaron las organizaciones hace ya casi tres años, le permitió a muchos explorar otros caminos de comercialización, abrir nuevas líneas de negocio o incluso descubrir nuevas y más efectivas formas de realizar las operaciones que llevaban años realizando de la misma manera. De hecho, de forma general casi 8 de cada 10 empresas que migraron a la nube a partir de 2020 fue debido a los cambios generados por las expectativas de los clientes en los últimos años, de acuerdo con un estudio de Forrester.

Como resultado de este proceso que hemos vivido todos, existen empresas dentro de México, en el sector de bienes empaquetados, que tras adoptar soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático han reducido su tiempo en desarrollo de productos, así como ahorrado millones de dólares en costos operativos. Hay otras, dentro de retail, que mejoraron su respuesta en fechas de altos descuentos y entregaron más del 90% de sus productos en los primeros días tras la compra.

Otro ejemplo, de una empresa más avanzada en el camino, había estado desarrollando innovaciones transaccionales para su propio negocio, pero no fue sino hasta la incorporación de soluciones de nube que empezaron a gestionar sus aplicaciones, y ahora estas se encuentran en un marketplace que permite que otras empresas tengan acceso a esa misma tecnología, abriendo un nuevo canal comercial para su organización. Es decir, se volvieron una empresa que ofrece tecnología dentro de una industria especializada como lo es el de servicios financieros.

Es por eso que cuando nos ponemos a pensar sobre lo mucho que se han digitalizado las empresas en los últimos años, y en especial en lo que algunas ya están logrando a través de la tecnología, sobre todo a través de la nube, es a mi parecer que el terreno está puesto para que las organizaciones comiencen el camino a hacia crear su propia tecnología y posteriormente ponerla al servicio de otros, transformándose en tecnológicas especializadas.

Por: Eduardo López, presidente de Google Cloud Latinoamérica

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.