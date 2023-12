Te adelantamos la edición de los ‘100 mexicanos más creativos en el mundo’: conoce el universo mágico de Roberta Lobeira

El realismo mágico vive en la obra de Roberta Lobeira Alanis. En su carrera, la artista mexicana ha rendido un tributo a la vida, a los colores vivos y a la belleza natural, lo cual queda de manifiesto en la más reciente portada de 100 mexicanos más creativos del mundo, publicada por Forbes México.

“Mi obra de arte está inspirada en cosas hermosas y trato de crear mundos mágicos, inspirados en sueños, animales, naturaleza, fantasías, música y movimiento. Comencé a dibujar animales, flores y dibujos animados cuando era niña. Hay algo único y especia al respecto, se trata de crear la ilusión de vida”, asegura, en su portal de intenet, Roberta Lobeira, artista de gran formato. Roberta Lobeira nació el 25 de junio de 1979, en Monterrey, Nuevo León. Estudió en la Universidad de Monterrey la licenciatura en Artes y, posteriormente, continuó sus estudios en la Academia de Arte y Escuela de Artes Visuales de Nueva York.

También tiene estudios en París con el artista Oli Nicole. En Oaxaca, estudió con el artista Marco Antonio Bustamante. Tiene más de 25 exposiciones colectivas en va- rios países de Europa, México y Estados Unidos. El año pasado expuso “Retrouvailles” en la Pinacoteca de Nuevo León. Sus obras han formado parte de series como La Casa de las Flores.

“Siento que mi obra de arte es un tributo a la vida salvaje, a todos estos hermosos y majestuosos animales; la idea de que algún día solo los tendremos en películas, fotografías y pinturas me persigue. Quiero que los espectadores se enamoren nuevamente de ellos y, con suerte, creen cierta conciencia sobre lo importantes que son”, dice la artista.

Este es el universo mágico de Roberta Lobeira

Roberto Lobeira se estableció durante unos años en California y, ahora, se encuentra establecida en Madrid, España.

En la más reciente edición de Forbes México, Roberta ilustra con su arte la imagen de Zélika García, directora y fundadora de ZONA MACO.

“Hay un punto en nuestras vidas donde perdemos la curiosidad, la imaginación y el asombro, es el problema de ser adulto, es como si la mente se quedará paralizada y no te pudieras imaginar más allá de lo que no ves o conoces, me gusta pensar que todavía lo puedo hacer y desconectarme un segundo para poder inventar un mundo que en mi mente existe”, asegura.

Arte: © Roberta Lobeira, Fotos: © Juan Pablo Espinosa.

Este artículo es un adelanto de la próxima edición de Forbes México de Diciembre 2023/Enero 2024 dedicada a los “100 mexicanos más creativos en el mundo”.

