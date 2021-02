Para evitar rumores, WhatsApp explicará con mayor detalle sus nuevas políticas de privacidad

Luego de que a principios de enero, la aplicación de mensajería WhatsApp anunció una actualización en sus políticas de privacidad con un mensaje que advertía sobre los cambios y que de no aceptarlos a más tardar el 8 de febrero no podrías usar tu cuenta, la app se vio envuelta en rumores y mitos por la confusión que esto causó en los usuarios.

De hecho, muchos de ellos migraron de plataforma hacia opciones como Telegram, ante lo cual, WhatsApp ahora quiere enmendar esa confusión con una nueva estrategia para comunicar sus cambios en las políticas de privacidad.

En un comunicado, la compañía informó su deseo sobre que todos sus usuarios estén al tanto del compromiso que tienen con la defensa del cifrado de extremo a extremo y con la protección de la privacidad y seguridad.

“Estamos usando la función Estados para compartir nuestros valores y actualizaciones directamente dentro de WhatsApp, y vamos a esforzarnos aún más para comunicarnos con mayor claridad a medida que avancemos”, explicó.

En las próximas semanas, la app tendrá un banner con más información al respecto, misma que las personas podrán leer a su propio ritmo.

“Después de un tiempo, comenzaremos a recordarles a los usuarios que revisen y acepten estas actualizaciones para seguir usando WhatsApp”.

Para que los usuarios no se dejan llevar por información falsa respecto a por qué Whatsapp es gratuito, la compañía afirmó que son las empresas quienes solventan la aplicación y no los usuarios.

“Cada día millones de personas eligen comunicarse por WhatsApp con empresas porque es más fácil que llamarlas por teléfono o intercambiar mensajes por correo electrónico. Les cobramos a las empresas (no a los usuarios) por usar WhatsApp para brindar ese servicio al cliente.

“Algunas funciones de compras están integradas con Facebook a fin de que las empresas puedan administrar sus inventarios a través de las aplicaciones. Esto se indica directamente en WhatsApp para que las personas puedan elegir si desean comunicarse con las empresas o no”, reveló la empresa.

Y ahondando sobre este tema, ¿qué información comparte exactamente WhatsApp con las empresas de Facebook?

“Entre los datos que compartimos con las demás empresas de Facebook se incluyen la información de registro de tu cuenta, como tu número de teléfono, datos de operaciones, por ejemplo, si usas Facebook Pay o Tiendas en WhatsApp, información relacionada con el servicio, información sobre cómo interactúas con las empresas cuando usas nuestros servicios, información sobre tu dispositivo móvil y la dirección IP”, informó.

La compañía agregó que también es posible que comparta otros datos según se describe en la sección “Información que recopilamos” de la Política de privacidad, así como la información que obtiene con el consentimiento del usuario o mediante previo aviso.

“Siempre protegeremos tus conversaciones personales con cifrado de extremo a extremo, de modo que ni WhatsApp ni Facebook puedan ver esos mensajes privados. No mantenemos registros de los contactos a los que nuestros usuarios llaman o envían mensajes, ni podemos ver las ubicaciones que envían, por lo que no podemos compartir ni compartimos esta información con Facebook. Necesitamos tus contactos para proporcionarte nuestro servicio, pero no los compartimos con Facebook”.

