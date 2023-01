Tenemos 400 empresas en lista para venir a México: Marcelo Ebrard

Con mariachis, porras y “Marcelitos” de peluche, diputados recibieron al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien aspira a la candidatura presidencial de 2024 de Morena. En el encuentro con los legisladores, el canciller anunció que hay 400 empresas en lista para venir a México.

“El día viernes va el presiente a San Luis Potosí. Va a hacer un anuncio importante de BMW. Tenemos 400 empresas en lista que vienen a México. Supertrabajo atribuible a nuestro presidente. Si México no tuviera prestigio, no tuviera fuerza, pues no tendría su moneda la fuerza que tiene hoy, no sería una moneda global”, dijo el canciller.

Por separado, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, también habló sobre estas empresas que buscan llegar a este país.

“Existe una lista de aproximadamente 400 empresas que están buscando relocalizarse en alguno de los enclaves industriales que tiene México. Hace seis meses, el fenómeno de relocalización de empresas sonaba para muchos actores económicos como una idea abstracta, aún cuando ya existía evidencia depresión en los precios de la renta y demanda de parques industriales en los enclaves industriales, manufactureros y logísticos de México”, comentó Yorio.

Actualmente, la relocalización de empresas en México ya es una realidad y se está incrementando de manera significativa, con la objetivo de que el bloque de Norteamérica se convierta en una de las regiones más integradas en su intercambio comercial, dijo el subsecretario.

Estoy requeteconfiado de que nos va a ir muy bien: Ebrard

Al ser cuestionado sobre el método para seleccionar al contendiente de Morena para la Presidencia en 2024, Marcelo Ebrard respondió que apoya la encuesta, pero pidió que sea abierta y transparente. “(Estoy) requeteconfiado de que nos va a ir muy bien”, mencionó.

En la reunión plenaria de los diputados de Morena, el canciller señaló estar a favor de la unidad y de la cohesión, pues recordó que en 2011, en la encuesta que realizaron en el PRD para elegir al candidato presidencial de 2012, él quedó 1.6 puntos abajo de López Obrador. Pese a que la diferencia fue menor al margen de error, recordó que él respetó los resultados.

“Siempre hemos abogado, luchado y actuado por la cohesión y la unidad. Solo te recuerdo la encuesta de 2011, cuando López Obrador y yo competimos. La diferencia fue de 1.6 . Otro hubiera dicho ‘es que es margen de error, vamos a segunda vuelta’. Yo le dije a Andrés: ‘tú y yo quedamos el que ganara y aunque sea 1.6, tú eres el candidato y tienes mi apoyo’. Yo he mostrado en los hechos que hay cohesión, siempre he actuado así”, comentó Ebrard tras presumir que ha estado con el actual mandatario desde hace 25 años.

Al hablar de la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte, el canciller relató que López Obrador formó “un buen ambiente, cada quien defendiendo en lo que cree”. Mencionó que esta relación con Estados Unidos y Canadá es “algo que ha construido el presidente marcando qué es lo que el piensa. Ha sido muy crítico y lo han respetado por eso”.

Por ello, mencionó que eso demuestra la buena relación con Estados Unidos no tiene porque estar sustentada en una estrategia de sumisión como en el sexenio pasado, sino que debe estar sustentada en una relación de reciprocidad y respeto mutuo a las soberanía.

Sobre la demanda de armas que México interpuso contra empresas de Estados Unidos, Ebrard comentó que seguirá con ésta y señaló que tan sólo en la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, encontraron 47 armas, entre ellas de alto poder antiaéreo.

“Vamos a ubicar, ¿quién se las dio? ¿Dónde las compran? Y nos van a botar esas armerías, mismas que ya demandamos”, declaró el secretario de Relaciones Exteriores.

