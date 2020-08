‘The Rock’ encabeza a los actores mejor pagados de 2020

Adam Sandler no es la estrella de cine que los estudios buscan cuando necesitan que alguien les traiga jugosos resultados de las taquillas. El ex comediante de Saturday Night Live vio su auge en 1998 cuando vendió 240 millones de dólares en boletos en las taquillas de Estados Unidos. Desde entonces, su popularidad ha disminuido: el año pasado, su única película en los cines de EU fue Uncut Gems, favorecida por los críticos pero que sólo reunió 51 millones; Sandler ganó tan solo 5 millones. Pero eso no importa: de todos modos alcanzó el noveno lugar en el ranking anual de Forbes de los actores mejor pagados. ¿Su secreto? Netflix. El gigante del streaming le pagó 31 millones (75% de lo que ganó en todo el año) como parte del trato de 250 millones por cuatro películas, que firmaron en 2014. Los usuarios de Netflix vieron más de 2 mil millones de horas del contenido del comediante, lo que significó que en enero firmaran un nuevo contrato aún más valioso que el anterior, según reportes.

Aunque nadie obtuvo más dinero de Netflix que Sandler en términos de porcentaje, muchos otros también se beneficiaron. Este año, entre diez de los actores mejor pagados reunieron unos 545.5 millones, de los cuales Netflix pagó más de un cuarto. De hecho, el gigante del streaming proporcionó unos $140.5 millones a seis de los primeros diez en la lista. Dwayne Johnson encabeza la lista por segundo año consecutivo con $87.5 millones, de los cuales 23.5 millones llegaron por su papel como un agente de la Interpol que persigue ladrones de arte en Red Notice, filme original de Netflix que se estrenará próximamente. Además, Netflix pagó 85 millones a Ryan Reynolds, Mark Wahlberg, Ben Affleck y Vin Diesel.

La economía de la influencia de las estrellas para Netflix es igual a como siempre ha sido para los estudios cinematográficos tradicionales: si atraes a las multitudes, entonces obtienes jugosas ganancias. No obstante, para Netflix no se trata de éxitos masivos en las taquillas, sino de cuántas suscripciones nuevas puede conseguir y retener en un mes, como resultado de sus producciones. Esa figura es calculada con el tesoro oculto que significan los datos protegidos de Netflix, incluyendo la cantidad de streams de una película, el número de reproducciones repetidas, así como un vistazo a la cantidad de seguidores en redes sociales de los actores.

La influencia de las compañías de streaming se está acelerando. Se espera que Netflix, quien apostó más que cualquier otro estudio por las superestrellas de Hollywood, invierta más de 17,000 millones de dólres (mdd) en contenido este año. Según reportes, Apple TV+ planea pagar 30 mdd para amarrar a Ryan Reynolds (No.2 con 71.5 mdd) a la producción de A Christmas Carol, y Amazón le pagará 10 mdd a la estrella de Bollywood, Akshay Kumr (No.6 con 48.5 millones), por su papel en una nueva serie de TV.

“Ya no se trata de un arte puro o una ciencia pura”, dice Mike Bloxham, analista de entretenimiento en Magid, una firma de investigación, sobre las estrategias que estudios y streamers utilizan para determinar sus nóminas. “Más bien es como alquimia, y se transforma aún más conforme progresamos y hay más datos disponibles”.

1. Dwayne Johnson – 87.5 millones

“The Rock” encabeza la lista por segundo año consecutivo, gracias a un cheque de Netflix por 23.5mdd por su papel en Red Notice y su exitosa línea de ropa con Under Armour, Project Rock.

2. Ryan Reynolds – 71.5 millones

Es la actual estrellita de Netflix, pues Reynolds ganó más de 20 mdd por Six Underground y otros 20 por Red Notice. En julio, la compañía de streaming anunció que se estaba preparando para otra película con Reynolds, lo que sin dudas significará otras ocho figuras para el actor.

3. Mark Wahlberg – 58 millones

Spenser Confidential, la comedia de acción de Wahlberg, se convirtió en la tercera producción original de Netflix con más reproducciones después de su estreno en marzo. También reunió varios millones por producir las docuseries McMillions y Wahl Street.

4. Ben Affleck – 55 millones

Este año, Affleck regresó a la pantalla grande después de un breve receso, al protagonizar The Way Back y The Last Thing He Wanted, producción de Netflix.

5. Vin Diesel – 54 millones

La estrella de F9 se perdió de un cheque masivo este año después de que el estreno se retrasara hasta abril de 2021. Aún así, logró mantener encendido el motor de la franquicia al fungir como productor de Fast & Furious Spy Races, serie animada de Netflix.

6. Akshay Kumar – 48.5 millones

Kumar, única estrella de Bollywood en la lista, está trabajando en su primera serie de televisión, The End para Amazon Prime. Sin embargo, la mayor parte de sus ingresos provienen de patrocinios; es la cara de productos que van desde multivitamínicos hasta limpiadores de inodoros.

7. Lin-Manuel Miranda – 45.5 millones

Disney adquirió los derechos globales de la película basada en Hamilton, producción original de Broadway, por 75 mdd este año, y por ello, Lin-Manuel Miranda aparece en esta lista por primera vez. Aún con los teatros de Broadway cerrados por el resto de 2020, recibirá otro jugoso cheque el próximo año cuando se estrene la versión cinematográfica de In the Heights.

8. Will Smith – 44.5 millones

El Principe de Bel Air todavía puede esperar grandes ingresos por papeles protagonistas, como en King Richard, película donde interpreta a Richard Williams, padre de las tenistas estrella Venus y Serena, que está próxima a estrenarse. Smith cierra la brecha salarial gracias a su popular cuenta de Instagram y a una serie de Snapchat.

9. Adam Sandler – 41 millones

El comediante convirtió a Netflix en su casa. En enero firmó un nuevo contrato por cuatro películas para la plataforma, después de que Murder Mystery se convirtiera en una de las películas más populares en la historia de la streamer.

10. Jackie Chan – 40 millones

Incluso después de seis décadas de trayectoria, la superestrella de las artes marciales sigue tan activa como siempre, pues participó en cinco películas en el último año. Además, refuerza sus ingresos por el cine con patrocinios y acuerdos de licencia millonarios.

METODOLOGÍA

Los ingresos estimados se basan en datos de Nielsen, ComScore, Box Office Mojo y IMDB, así como en entrevistas con insiders de la industria. Todas las cifras son calculadas antes de impuestos y reflejan las ganancias entre el 1 de junio de 2019 y el 1 de junio de 2020; las comisiones para agentes, managers y abogados ( entre 10%, 15% y 5% respectivamente) no están deducidas. La lista de las actrices mejor pagadas estará disponible el próximo mes.

Esta nota apareció en Forbes.com y la tradujo Alejandro Ángeles González.