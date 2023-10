TikTok prueba suscripción de pago a cambio de eliminar publicidad de la app

TikTok podría estar estudiando la posibilidad de cobrar una suscripción de 4.99 dólares al mes (cerca de 90 pesos mexicanos) a los usuarios que deseen eliminar los anuncios de publicidad de la plataforma de videos cortos, algo así como la versión Premium de YouTube, que permite consumir contenido sin interrupciones publicitarias.

El medio Android Authority fue quien este lunes hizo eco de la posibilidad de la suscripción de TikTok al investigar el código de la nueva actualización de la aplicación. Después, la plataforma de videos propiedad de la empresa china ByteDance confirmó los planes al medio estadounidense especializado en tecnología Techcrunch.

Hasta ahora se sabe que la suscripción de TikTok se está probando en un grupo de usuarios de habla inglesa fuera de Estados Unidos, aunque todo apunta a que este modelo de paga para eliminar anuncios publicitarios llegará primero a Estados Unidos y después se expandirá al resto del mundo.

No obstante, la versión de paga no será obligatoria para todos los usuarios. Será algo así como el modelo Premium de YouTube o el Blue de X (antes Twitter), en los que los usuarios que deseen pagar una cuota mensual tienen más privilegios (tanto para ver como para crear contenido) que aquellos que usan la versión sin paga de dichas redes sociales.

“Estamos probando el plan sin publicidad con la comunidad de TikTok. Al continuar, aceptas y reconoces que has leído nuestra política de privacidad. También aceptas empezar la suscripción sin anuncios. El precio incluye IVA”, se leía en el código hallado por Android Authority antes de que la empresa confirmara la versión a Techcrunch.

“Sin embargo, según los hallazgos del blog, la suscripción parece cubrir solo los anuncios publicados por TikTok, no campañas o campañas únicas de marketing de influencers. Por lo tanto, no ayudará mucho a combatir la gran cantidad de usuarios de TikTok que no revelan sus patrocinios de marca, que incluyen a personas influyentes de renombre como Charli D’Amelio”, llamó la atención Techcrunch.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“TikTok obtiene la mayor parte de su dinero de la publicidad y, hasta ahora, ha demostrado ser resistente a la desaceleración más amplia del gasto en publicidad en línea. La pregunta es si un nivel sin publicidad puede reemplazar significativamente parte de esos ingresos. Evidentemente, TikTok está dispuesto a intentarlo, siguiendo los pasos de sus rivales de las redes sociales X y YouTube”, añadió.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias