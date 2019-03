Tim Cook cambia su nombre a ‘Tim Apple’ tras error de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un lapsus y olvidó el nombre del CEO de Apple, Tim Cook, y sin más decidió rebautizarlo como “Tim Apple”, situación incómoda para el mandatario y molesta para muchos usuarios de las redes sociales; sin embargo, al sucesor de Steve Jobs no le pareció ofensivo, e incluso decidió cambiar su nombre en su cuenta de Twitter.

Durante una reunión con líderes empresariales, acompañado por el secretario de Trabajo Wilbur Ross y su asesora Ivanka Trump, el mandatario olvidó el nombre y se refirió al ejecutivo com “Tim Apple”.

“Lo apreciamos mucho, Tim Apple”, dijo el presidente Trump durante la reunión.

El incidente no generó mayores reacciones en dicha mesa redonda, pero en redes sociales la situación no pasó desapercibida.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el CEO del gigante tecnológico más poderoso del mundo parece haber recibido en buenos términos el cambio de nombre, tanto que apenas un día después cambió su nombre en su perfil de Twitter aparece como “Tim” acompañado de la imagen de una manzana -que es el logotipo de Apple.

