Tiroteo en Maryland deja víctimas fatales; sospechoso fue detenido: policía

Al menos cinco personas fueron abatidas a tiros en las oficinas de un periódico de Annapolis, capital del estado de Maryland, y un sospechoso fue arrestado, de acuerdo con la agencia CNN.

El incidente ocurrió afuera de las oficinas del diario Capital Gazette y un reporte afirmó que el sospechoso disparó directamente contra la redacción.

Por ahora, el tiroteo está siendo tratado como un incidente local y no algo relacionado con el terrorismo, dijo un funcionario de las fuerzas del orden. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estaba en el lugar de los hechos asistiendo a las autoridades locales, afirmó el funcionario.

Phil Davis, que se identificó como reportero de tribunales y sucesos del Capital Gazette, tuiteó que muchas personas habían recibido disparos. Según indicó, un único atacante “disparó a muchas personas en mi oficina, algunas de las cuales están muertas”.

“No hay nada más terrible que escuchar cómo mucha gente recibe disparos mientras estás bajo tu mesa y escuchas al pistolero recargando”, tuiteó Davis.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload

— Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018