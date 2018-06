Travesía inteligente: 8 accesorios definitivos para tu viaje

No hay viaje que no muestre la amplitud del mundo y del que no regresemos siendo otros; vacacionistas más sensibles y entendidos sobre lo que sucede en otras geografías. Viajar puede ser todo eso que siempre habita en nuestro imaginario y un poco más: diversión, conocimiento, placer, descanso, contemplación y asombro.

En este sentido, y aterrizando en todos los preparativos y planes logísticos que hay que sortear para que un viaje resulte a pedir de boca, encontramos una senda lista de requisitos y artículos casi obligatorios, entre los que se encuentran las reservaciones en tiempo y forma, leer y conocer un poco más sobre el lugar al que nos dirigimos, así como tener nuestros documentos oficiales seguros y vigentes.

De igual manera es necesario tachar los accesorios indispensables de viaje, esos artículos, aparatos y pequeñas grandes herramientas que hacen de nuestras vacaciones o viajes de negocios una travesía más práctica y agradable. Toma nota y viaja ligero, de forma inteligente.

Quienes han tenido oportunidad de viajar con frecuencia y experimentar una travesía diferenciada, saben que un reloj lo lleva de día a noche, de aventura a aventura. En este sentido, los modelos Overseas de Vacheron Constantin son compañeros de viaje imprescindibles. Cada pieza de la colección Overseas, está equipada con correas intercambiable. Desde una aventura deportiva, hasta una cena elegante, te acompaña el reloj para cualquiera ocasión

PUBLICIDAD

2. Blazer

Sin importar el tipo de viaje que hagas, un blazer negro siempre resolverá una noche de negocios o una cena casual, dotándote de un look formal aunque relajado. Un blazer negro es versátil, sencillo y siempre te brinda el porte necesario.

3. Auriculares wireless

Son cómodos, aíslan el exceso de ruido y brindan el mejor sonido. Decirle adiós a los cables también es decirle hola al mejor sonido y a tu comodidad. Unos audífonos inalámbricos siempre son indispensables.

4. Tablet

Una tablet se ha convertido en uno de los gadgets obligados en el equipaje de todo viajero inteligente. Puedes ver tu contenido exclusivo, ir resolviendo pendientes, avanzando trabajos, revisando agenda, escuchando tu música favorita, e incluso refinando el itinerario de tu travesía. Leer y sintetizar las necesidades que en otro momento sólo podías resolver con tu laptop, hoy es más ligero práctico que nunca.

5. Bolsa de mano

Lo importante, lo indispensable, siempre tiene que ir junto a ti. Y qué mejor que sea con un equipaje de mano cómodo, discreto y elegante. Esos papeles, auriculares o buena parte de la tecnología y documentación que te da el acceso y hace tu vida más fácil, viaja contigo en todo momento.

6. Cartera de piel para pasaporte

Distinta a tu cartera habitual, en la wallet del pasaporte integras sólo la papelería relacionada a tus vuelos y que sabes te será requerida inevitablemente: visa, pasaporte, permisos especiales, formatos, boletos de avión. Verás que tu acceso será más fluido y no tendrás que sacar otros artículos que no necesites.

7. Mancuernillas

Al último, mas no menos importante se encuentra un buen par de gemelos o mancuernillas, que son el pequeño gran detalle de distinción y elegancia en tu atuendo, sobre todo si tienes una reunión importante, una noche de gala o un evento de última hora que te requiera un pequeño ápice mayor de formalidad. Un par indicado de mancuernillas, elegantes y discretas, pueden hacer maravillas con una simple camisa blanca. Comprobado.