Trenes de pasajeros no son mala idea, pero empresas deberían priorizar carga: BBVA

Luego de la publicación del decreto de Andrés Manuel López Obrador para impulsar los trenes de pasajeros a lo largo de la República Mexicana, BBVA México consideró que, si bien no es mala idea, debería ser una decisión del sector privado y se debería de priorizar la carga.

El economista en jefe de la institución financiera opinó que imposiciones gubernamentales de este tipo generalmente no obtienen buenos resultados, además destacó el subsidio que debe otorgarse a la operación de ferrocarriles.

“Nos parece que no necesariamente es una mala idea, pero no es algo que se debería forzar y mejor consultar al sector privado para conocer la demanda para hacerlo o no. Lo que sí creemos es que se deben priorizar esas vías férreas para el transporte de carga, que es lo que más crecimiento genera”, dijo el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

Lee: Con decreto, AMLO reactivará trenes de pasajeros en estas 7 rutas

Una medida impuesta por el gobierno no suele salir bien, ya que prácticamente todos los trenes de pasajeros en el mundo tienen que ser subsidiados, por ejemplo, en Reino Unido el Estado tiene que cubrir el 32%, agregó.

“Si hay o no espacio para trenes de pasajeros, debería ser una decisión privada donde los operadores vean que sí hay suficiente demanda, que se instalen los trenes y si no, no”, dijo en conferencia.

Para el economista en jefe de BBVA, el sector privado requiere analizar si cuenta con la demanda suficiente para tener ferrocarriles de pasajeros en las rutas señaladas por el gobierno.

Este lunes el gobierno federal publicó su proyecto para reactivar siete rutas de trenes de pasajeros con la finalidad de mejorar la movilidad y el desarrollo nacional.

El plan contempla el Tren Maya, el Transístmico, así como en las rutas México-Querétaro, México-Toluca, Guadalajara-Aguascalientes-León, Monterrey-Nuevo Laredo, así como Chihuahua-Pacífico.

El Ejecutivo federal precisó que en el proyecto se planea explotar las redes ferroviarias a través de las empresas Grupo México Transporte (GMXT) y Canadian Pacific Kansas City (CPKC) de México.

Mira: CPKC analiza plan de trenes de pasajeros de AMLO; descarta impacto a concesión

Sin embargo, si estos concesionarios no presentan una propuesta viable en costos de inversión, construcción y modernización de las vías, los proyectos serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

El viernes pasado, CPKC informó que analiza el decreto y que colaborará con las autoridades en su plan, además de no prevé un impacto adverso en su concesión.

De hecho, la empresa recordó que previamente había llegado a un acuerdo con la administración de Andrés Manuel López Obrador para realizar un estudio de lo que se requiere para el nuevo servicio ferroviario de este tipo en el derecho de vía de la línea entre la Ciudad de México y Querétaro.

Asimismo, la compañía destacó que tiene una amplia experiencia en el alojamiento de servicios ferroviarios de pasajeros en múltiples ubicaciones a lo largo de su red en Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo que gestiona de manera eficiente el servicio de carga.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado