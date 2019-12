Trump acusa a Pelosi de intentar robarse el crédito por T-MEC

Notimex.- Tras la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, de intentar llevarse el crédito de las negociaciones.

“El T-MEC estuvo sobre el escritorio de Nancy Pelosi desde hace ocho meses. Ni siquiera sabe de qué trata y hoy, tras pasar con gran respaldo en la Cámara de Representantes, ella intenta llevarse el crédito”, declaró hace instantes Donald Trump en un tuit.

The great USMCA Trade Deal (Mexico & Canada) has been sitting on Nancy Pelosi’s desk for 8 months, she doesn’t even know what it says, & today, after passing by a wide margin in the House, Pelosi tried to take credit for it. Labor will vote for Trump. Trade deal is great for USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2019