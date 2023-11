El enfoque correcto para encontrar nuevas oportunidades de negocios

Cuando estamos a punto de empezar un proyecto de negocios personal, de emprendimiento, corporativo, comunitario optamos por dos caminos: o nos complicamos la vida con escenarios muy enredados que nos dejan con la certeza de que no debemos hacerlo o tendemos a simplificar de más las proyecciones y estamos convencidos de seguir. Es decir, nos volvemos extremadamente pesimistas o exageradamente optimistas. Ni todo es un nudo gordiano ni todo es una simple línea recta. Me parece que unas y otras perspectivas son riesgosas. Es necesario tener el enfoque adecuado para encontrar nuevas oportunidades. Por supuesto, hay un hecho incontrovertible: no todos los proyectos están llamados a la grandeza. Eso no quiere decir que por ello debamos de rechazarlos o condenarlos a la oscuridad del olvido. Y, para muestra, basta mirar a la naturaleza.

En el mar coexisten lo mismo tiburones, ballenas, delfines y pequeños peces payaso. Si en el mar los peces pequeños sirven de alimento a los peces grandes, ¿cómo hacen para sobrevivir? Sencillo, se alejan del peligro, se mantienen unidos: nadan juntos en bancos que siguen una misma dirección y se protegen en lo que ganan fuerza. Si el león es el rey de la selva, los lobos se agrupan en manadas y si necesitan atacar a un depredador más grande, lo hacen en grupo. Es decir, se enfocan en sus fortalezas para aprovechar nuevas oportunidades. Saber que no todos nuestros proyectos serán leones es empezar con el pie derecho. Condenar a un proyecto al olvido porque se trata de un lobo y no de un león sería un error absoluto.

Podemos competir siendo peces y no tiburones. Hay mercado para todos. El chiste es saber cómo debemos de hacerlo. Sin duda, la naturaleza es sabia. Si la manada quiere derrotar a un enemigo más fuerte, no mandará a sus lobeznos, ni enviará sólo al más fuerte a concretar la misión. Reclutará a los más capaces y en esa condición buscará tener éxito. Es así como logran vencer a los búfalos que son más poderosos que ellos. El enfoque para encontrar nuevas oportunidades se llama concentración. La suma de nuestras propias fuerzas es la forma de alcanzar nuestros objetivos.

La concentración es una estrategia que se enfoca en el mejor punto de ataque. El príncipe troyano Paris logró vencer la furia de Aquiles al disparar una flecha certera que le diera en el talón que era su punto débil. Es muy posible que, si Paris hubiera iniciado una lucha cuerpo a cuerpo contra Aquiles habría perdido. La regla de la concentración significa entender cuáles son los recursos que debemos reunir para generar una ventaja competitiva que me ayude a conseguir el éxito. Esta táctica militar utilizada por Paris nos enseña que independientemente del tamaño o fuerza de una compañía, somos nosotros los que debemos poner atención en nuestros recursos, medir bien nuestras posibilidades y tener esa puntería para dar en el blanco.

En este sentido, la claridad es un activo muy importante. Tenemos que poner atención en nuestra efectividad y nuestra eficiencia. Es decir, es prioritario saber y entender lo que queremos lograr, así como cómo y por qué lo queremos lograr. Es preciso enfocarse en los objetivos que vamos a alcanzar y nunca perderlos de vista. De igual forma, es muy importante decidir dónde vamos a poner nuestros recursos para atrevernos a entrar al mercado.

En este sentido, es relevante conocer bien nuestro proyecto, nuestro mercado y nuestras propias posibilidades. El autoengaño es el peor enemigo. Quien desarrolla un proyecto basado en sus debilidades es como quien construye un castillo sobre terreno arenoso. Más allá de la belleza de la edificación, está el terreno que no será capaz de soportar los cimientos y terminará derruyendo el proyecto.

La vulnerabilidad no se esconde, como quien quiere tapar el sol con un dedo. Todo lo contrario, es necesario conocerla para poder afrontarla. No es cuestión de echarle ganas, como se dice en forma coloquial o de decretar que no nos va a afectar. Las cebras que sabiendo que el río está infestado de cocodrilos y deciden atravesarlo, se están condenando a morir.

Entiendo que cuando planeamos, buscamos imaginar el más brillante de los escenarios. Fantasear en torno a nuestros proyectos es imaginar la mejor versión que podemos prefigurar. No obstante, necesitamos tener los pies en la tierra. ¿Qué atributos queremos lograr sí o sí y cuáles pueden no ser tan importantes? Marcar una lista de cotejo nos ayuda a mantenernos atentos y enfocados en lo que es prioritario y lo que podemos pasar por alto, entendiendo que no todo es posible.

Todos los negocios quieren crecer. Todos. La fuerza del desarrollo es entender que crecer no siempre significa ser el competidor más grande sino el más astuto. Este concepto puede presentarse de diversas maneras. La más simple se logra entendiendo a nuestro consumidor. Esa es la ruta que nos acerca en forma más contundente al éxito. Si nosotros somos capaces de satisfacer sus necesidades, estaremos en posibilidades de encontrar nuevas oportunidades.

Esto significa, encontrar un nuevo nicho de mercado, dar con el nivel de especialización o generalización que se requiere en un momento determinado, ser el que tiene la respuesta más rápida o el mejor precio, dar el estilo que se requiere, entregar la porción más generosa. No hay una respuesta única ni universal. El camino lo dictan las necesidades que le estamos resolviendo a nuestros consumidores. Son ellos quienes llevarán la voz cantante.

Para ello debemos ser claros y perseverantes. La claridad en quienes somos le hará comprender a nuestros clientes qué pueden esperar de nosotros. La perseverancia logrará que el proyecto tenga su periodo de enraizamiento y se prepare para crecer y dar flores y frutos. Sin anticipar ni atrasar las vísperas. El enfoque correcto para encontrar nuevas oportunidades no es ser el más feroz de la selva o el más grande del océano: es lograr entender con astucia qué somos, qué queremos hacer y ponernos manos a la obra para lograrlo.

