Trump amaga con cancelar TLCAN si México no detiene inmigración y tráfico de drogas

Donald Trump amagó con cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si México no detiene el tráfico de drogas y los flujos de migrantes en la frontera con Estados Unidos.

“Se están riendo de nuestras tontas leyes migratorias. Ellos deben detener el gran flujo de drogas y migrantes o detendré su vaca lechera, el TLCAN. Necesitamos el muro”, publicó el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018