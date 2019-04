Trump amenaza a México con multa por tráfico de drogas

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que considera aplicar sanciones económicas por separado de aranceles para encarar el tráfico de drogas procedente de México y que atraviesa la frontera sur.

“Estoy evaluando aplicar una sanción económica por los 500,000 millones de dólares en DROGAS ilegales que son enviadas y contrabandeadas desde México a través de la frontera sur”, dijo Trump en Twitter, mientras se alistaba para iniciar un viaje de dos días que incluye una visita a la zona limítrofe.

….This will supersede USMCA. Likewise I am looking at an economic penalty for the 500 Billion Dollars in illegal DRUGS that are shipped and smuggled through Mexico and across our Southern Border. Over 100,00 Americans die each year, sooo many families destroyed!

El presidente también dijo que si México dejaba de detener a los inmigrantes sudamericanos “Estados Unidos se verá forzado a ponerle un impuesto del 25% a todos los carros hechos en México, si eso no funciona cerraremos la frontera”.

….However, if for any reason Mexico stops apprehending and bringing the illegals back to where they came from, the U.S. will be forced to Tariff at 25% all cars made in Mexico and shipped over the Border to us. If that doesn’t work, which it will, I will close the Border…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 5, 2019