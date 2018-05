Trump se congratula por acuerdo con China para comprar productos agrícolas

Reuters.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que China se comprometió a comprar “enormes cantidades” de productos agrícolas a Estados Unidos, aunque no dio detalles de los supuestos pactos con Pekín tras las discusiones de la semana pasada para aplacar la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo.

“¡Comercio justo, ocurrirá con China!”, escribió Trump en una serie de comentarios en Twitter, emitidos el día después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que la guerra comercial entre Pekín y Washington ha quedado “en pausa”.

“China ha acordado comprar enormes cantidades de Productos Agrícolas ADICIONALES – podría ser una de las mejores cosas que le pasen a nuestros agricultores en muchos años!”, escribió Trump. “Sobre China, las Barreras y Aranceles bajarán por primera vez”, agregó.

China has agreed to buy massive amounts of ADDITIONAL Farm/Agricultural Products – would be one of the best things to happen to our farmers in many years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2018