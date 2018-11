Trump estudia aranceles a autos tras reestructuración de General Motors

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que se están estudiando medidas arancelarias a los automóviles después de que General Motors (GM) anunciara esta semana despidos y cierre de plantas en el país.

Estas tarifas habrían impedido que GM cerrara sus plantas en Estados Unidos, agregó Trump.

Lee también: Donald Trump analiza retirar subsidios a GM por cerrar plantas

Más temprano, retuiteó un mensaje en el cual se sugiere que si General Motors no mantiene sus empleos debería devolver el dinero que el gobierno gastó para mantenerlo a flote como parte del rescate de la industria automotriz.

“Si GM no quiere mantener sus empleos en Estados Unidos, deberían devolver el rescate de 11,200 millones de dólares que fue financiado por los contribuyentes estadounidenses”, se lee en el mensaje de la cuenta @TheTrumpTrain, que se define como partidaria del presidente.

If GM doesn't want to keep their jobs in the United States, they should pay back the $11.2 billion bailout that was funded by the American taxpayer.

— The Trump Train 🚂🇺🇸 (@The_Trump_Train) November 28, 2018