Trump tuitea contra la OPEP y los precios del petróleo caen

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes a la OPEP por el avance de los precios del petróleo, que dijo era artificial y que no será tolerado, en momentos en que el valor del barril se encaminaba a cerrar su segunda semana consecutiva de ganancias.

“Parece que la OPEP está en eso de nuevo. Con cantidades récord de Petróleo por todas partes, incluidos cargueros a plena capacidad en el mar, los precios del Petróleo están artificialmente Muy Altos. ¡No es bueno y no será tolerado!”, escribió Trump en Twitter.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018