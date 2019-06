Trump amaga con revelar otro acuerdo migratorio firmado por México

Notimex.- El presidente estadounidense Donald Trump insistió en que pronto serán divulgados nuevos aspectos del acuerdo alcanzado con México el pasado viernes, y ahora precisó que se necesitará el voto del Poder Legislativo mexicano.

En un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter la mañana de este lunes, indicó que se trata de un asunto que Estados Unidos ha estado reclamando desde hace varios años.

Ese asunto “será revelado en el no distante futuro y necesitará el voto del cuerpo legislativo mexicano”, sobre el cual descartó que fuera a haber problemas, pero si no es a favor “las tarifas serán restablecidas”, precisó.

We have fully signed and documented another very important part of the Immigration and Security deal with Mexico, one that the U.S. has been asking about getting for many years. It will be revealed in the not too distant future and will need a vote by Mexico’s Legislative body!..

