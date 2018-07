Trump presiona a la OPEP: ‘¡Reduzcan los precios ahora!’

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó nuevamente a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de aumentar los precios del combustible e instó a los miembros del cártel a hacer más.

“El Monopolio de la OPEP debe recordar que los precios del combustible están altos y ellos están haciendo poco para ayudar”, escribió Trump en Twitter el miércoles. “Como mucho, están subiendo los precios aun más mientras Estados Unidos defiende a muchos de sus miembros por muy poco $. Esto debe ser un camino de doble vía. ¡REDUZCAN LOS PRECIOS AHORA!”.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2018