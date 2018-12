Trump: si no es posible un acuerdo con China, ‘soy un hombre arancel’

Reuters.- El presidente Donald Trump dijo este martes que Estados Unidos lograría un acuerdo con China si eso fuera posible, pero destacó que si ambas partes no podían resolver sus disputas, él volvería a los aranceles.

Trump dijo que su equipo de asesores comerciales encabezado por el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, determinará si un “acuerdo CONCRETO” con China es posible.

“Si lo es, lo haremos”, dijo Trump vía Twitter. “Pero si no, recuerden, soy un hombre arancel”.

……on seeing whether or not a REAL deal with China is actually possible. If it is, we will get it done. China is supposed to start buying Agricultural product and more immediately. President Xi and I want this deal to happen, and it probably will. But if not remember,……

….I am a Tariff Man. When people or countries come in to raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for the privilege of doing so. It will always be the best way to max out our economic power. We are right now taking in $billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018