Trump tensa la OTAN y acusa a Alemania de ser ‘prisionera’ de Rusia

Reuters.- El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este miércoles a Alemania de ser “prisionera” de Rusia, en momentos en que los líderes occidentales se reúnen en Bruselas para una cumbre de la OTAN en la que Washington buscará que los europeos paguen más por su propia defensa.

Trump dijo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que Alemania se equivocaba al apoyar un nuevo gasoducto del mar Báltico de 11,000 millones de dólares para importar gas ruso a la vez que demoraba el cumplimiento de las metas de gasto de la OTAN para su protección contra Rusia.

“Se supone que debemos protegerlos contra Rusia, y Alemania va y le paga miles de millones de dólares a Rusia por año”, dijo Trump en presencia de periodistas en una reunión previa a la cumbre en la residencia del embajador estadounidense en Bruselas, en una declaración de tono fuerte contra una de las principales potencias militares de Europa.

Trump, quien luego arribó a la nueva sede de la OTAN en su limusina presidencial, podría haber exagerado sobre la dependencia alemana de la energía rusa y al implicar al gobierno alemán como financiador del oleoducto, que según Berlín es una empresa comercial.

PUBLICIDAD

En un momento álgido de tensión en la alianza de Occidente por los aranceles comerciales impuestos por Trump al acero europeo y sus demandas de mayor contribución para aliviar la carga estadounidense, los nuevos dichos avivaron la preocupación entre los aliados sobre el rol de Estados Unidos en mantener la paz que ha reinado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Lee también: Unión Europea aplica aranceles a importaciones de EU

Los líderes bálticos de la OTAN, temerosos de cualquier repetición de la anexión rusa de Crimea, llamaron a la unidad al arribar a la cumbre, mientras que el presidente de Eslovaquia, Andrej Kiska, dijo que su país era “uno de los buenos” porque aumentaba el gasto en defensa.

Esos comentarios resaltaron los riesgos de la estrategia de Trump de dividir a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entre los que gastan más en defensa y los que no -como Bélgica, España, Italia, Luxemburgo-, pero que contribuyen enviando tropas a las misiones de la OTAN.

¿Confrontación con Merkel?

Trump, cuyos aliados esperan que firme un acuerdo en la cumbre para intensificar la disuasión de Occidente a Rusia, mantuvo conversaciones con la canciller alemana, Angela Merkel, más tarde este mismo día. Luego de la cumbre de dos días en Bruselas, el magnate republicano se reunirá el lunes con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Helsinki.

Merkel le respondió a Trump diciendo que Alemania, uno de los mayores aportantes de tropas a las misiones de la OTAN, estaba liberada del control ruso desde la caída del Muro de Berlín.

La canciller recordó su propia juventud en la Alemania oriental dominada por los soviéticos y dijo que estaba “muy feliz de que hoy estemos unidos en libertad, la República Federal de Alemania. Por eso, podemos decir que somos capaces de llevar a cabo nuestras políticas independientes y tomar nuestras decisiones independientes”.

Stoltenberg manifestó a periodistas luego de su encuentro que Trump había usado “lenguaje muy directo” pero que todos los aliados de la OTAN coincidían en que debía ampliarse el gasto en defensa. Agregó que el año pasado se había dado el mayor incremento en una generación.

No obstante, Stoltenberg dijo en un foro en los márgenes de la cumbre: “Hay desacuerdos sobre el comercio. Esto es serio. Mi tarea es tratar de minimizar el impacto negativo en la OTAN”. “Hasta ahora no ha impactado (…), no puedo garantizar que ese no será el caso en el futuro. El lazo transatlántico no es uno, hay muchos vínculos, algunos de ellos se han debilitado”.