Luego de el 2020 resultara un año tormentoso para el turismo internacional, entre enero y junio de 2021 se registró la llegada de 5 millones 614 mil turistas internacionales vía aérea a México lo que representó un crecimiento de 19.2%, en comparación con los registrados en el mismo periodo de 2020, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria- Registro e Identidad de Personas de la Segob.

En este mismo periodo los turistas estadounidenses representaron el mercado más fuerte en visitas a México con la llegada de 4 millones 425 mil viajeros (un aumento de 76% en comparación con 2020), seguido por Colombia con 141 mil 307 turistas (incremento de 19.7%) y Brasil con 124 mil 620 turistas (aumento de 41.9%).

A pesar del surgimiento de la variante Delta de Covid-19 en el mundo y de que la vacunación en México alcanza un porcentaje de 37.27% de habitantes que han recibido entre una y dos dosis de la vacuna, de acuerdo con Our World in Data, el turismo estadounidense ha regresado a visitar los destinos más populares de sol y playa.

“El único momento de 2021 en el que el turismo mexicano de mano del estadounidense sufrió fue cuando se anunciaron los lineamientos de prueba negativa para Estados Unidos a mediados de enero; ahí se complicó la cosa pero eso duró 7 días y luego volvimos a una trayectoria favorable“, explicó Freddy Domínguez, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de Expedia en entrevista para Forbes México.

De enero a junio de 2021, los aeropuertos que recibieron el mayor número de turistas internacionales a México fueron: Cancún con 2 millones 624 mil turistas (+36%); Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con 934 mil 421 turistas (-)12.2% y Los Cabos con 741 mil 857 turistas (+63.5%), respecto mismo periodo de 2020.

Por su parte el directivo de Expedia aseguró que a pesar de que el sector turístico continúa castigado sobre todo en los touroperadores de Estados Unidos y Canadá que dependen de puntos de venta offline , ha regresado el gran interés en el turista norteamericano por visitar las playas mexicanas.

“Nosotros somos una marca muy fuerte en Estados Unidos y este país por su proximidad geográfica y poder adquisitivo son los líderes en el tema de vacunación a nivel mundial. Esto se termina manifestando en números sólidos, en valor de lo que vendemos estamos recuperados a nivel pre-covid en volumen de transacciones todavía no“, puntualizó Domínguez.

Si bien la Unión Europea permite la entrada de estadounidenses desde el pasado mes de junio es necesario presentar la prueba negativa de Covid-19 o bien el certificado de vacunación.

“El riesgo que tiene México a mediano plazo y a nivel turismo y eso sí generará ruido será cuando Europa abra completamente para los turistas estadounidenses no solamente en una cantidad sino total, ahí se verá algo en los números de México. De momento México sigue fuerte para este mercado”, añadió.

Por otro lado, el viajero mexicano continúa con su interés de realizar turismo doméstico sobre todo el pueblos mágicos con una tendencia de adquirir productos como hoteles, reservaciones de casas y autos de un costo más elevado que el registrado antes de la pandemia.

“Si antes reservaban tres estrellas hoy están reservando cuatro o cinco porque la familia que se iba a ir a Acapulco, Cancun o Los Cabos en el verano se lo pensó y se va a ir a Guanajuato, San Miguel de Allende, Puebla, Tepoztlán y otros pueblos mágicos“.

La pandemia de Covid-19 también ha obligado a que las agencias de viajes se adapten a un viajero más flexible y dispuesto a cambiar sus reservaciones en cualquier momento a medida que surgen nuevas variantes del virus o restricciones.

“Más del 80% de planes tarifarios son reembolsables en pre-covid ni de locos, a lo mucho 20% y hoy en día si no tienes planes reembolsables totales no vendes porque el viajero moderno postpandemia tiene que vivir con la incertidumbre de no saber si mañana le cierran el destino”, finalizó el Vicepresidente para América Latina y el Caribe de Expedia.

