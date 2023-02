Twitter da primer pago de intereses sobre la deuda por la compra de Musk

Reuters.- Twitter Inc realizó su primer pago de intereses sobre un préstamo que los bancos otorgaron para ayudar a financiar la compra de la compañía de redes sociales por parte del multimillonario Elon Musk el año pasado, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Twitter pagó alrededor de 300 millones de dólares a un grupo de bancos la semana pasada, dijo una de las fuentes, lo que confirma una nota anterior de Bloomberg.

El financiamiento estuvo liderado por Morgan Stanley, Bank of America Corp y Barclays PLC. Los bancos se negaron a comentar, mientras que Twitter y Musk no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. Las fuentes no quisieron identificarse porque los detalles del pago no son públicos.

Los bancos, que proporcionaron 13,000 millones de dólares en financiamiento el año pasado para la adquisición de Twitter Inc por parte del CEO de Tesla, Musk, abandonaron los planes de vender la deuda a los inversores debido a la incertidumbre en torno a las fortunas y pérdidas de la compañía de redes sociales, informó Reuters citando a personas familiarizadas con el asunto.

La directora financiera de Morgan Stanley, Sharon Yeshaya, dijo a Reuters este mes que las pérdidas de mercado del banco en préstamos corporativos incluyen la deuda con Twitter.

La semana pasada, The Wall Street Journal informó que el equipo de Musk ha estado explorando el uso de hasta 3,000 millones de dólares en nueva recaudación de fondos para ayudar a pagar parte de los 13,000 millones de dólares en deuda con Twitter Inc por su compra de la compañía, citando a personas familiarizadas con el asunto.

