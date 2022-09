Un amparo tira la prisión preventiva contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht

El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal ordenó dejar sin efecto la resolución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la recepción de dinero de la constructora brasileña Odebrecht.

Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, ordenó que se evalúe nuevamente el caso de Lozoya.

Eso significa que el exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto llevará su proceso judicial en libertad, luego de que un juez giró su captura a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebrecht. También está en prisión por las negociaciones de compra de la planta de fertilizantes a la empresa Agronitrogenados.

La resolución de la magistrada no ordenó la libertad inmediata de Emilio Lozoya, sino un nuevo análisis del juicio y las autoridades correspondientes deben emitir un nuevo pronunciamiento.

Desde noviembre de 2021, Emilio Lozoya Austin está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la recepción de dinero de la constructora brasileña Odebrecht y la compra de una planta de fertilizantes “chatarra” a Agronitrogenados.

El exdirector de Pemex se encuentra en prisión por orden de Artemino Zúñiga Guzmán, juez de Control en esa cárcel de la Ciudad de México, quien concedió la medida cautelar a petición de la FGR.

El juez se apoyó de las pruebas presentadas por los representantes de la Fiscalía, quienes mostraron que Emilio Lozoya tiene 2 millones de euros listos para ser usados para una fuga.

Los representantes de la FGR manifestaron que Emilio Lozoya Austin cuenta con una red familiar encabezada por Emilio Lozoya Thalman y su esposa Marielle Helene Eckes para ayudar a esconder en México y el extranjero.

“Yo no me fugué, sino que fui a Europa hacer negocios financieros a los que me dedico”, señaló en respuesta Lozoya Austin ante el Juez de Control del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Agregó que hay intereses de personas con poder, quienes no quieren que se conozca la verdad en la entrega de los sobornos de Odebrecht.

