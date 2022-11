Un Black Friday sustentable: aconsejan compras para un Green Friday

Si fuiste de la mayoría de mexicanos que aprovechó la reciente temporada de rebajas, pero a la vez buscas ayudar a la protección del medio ambiente, quizá este viernes 25 de noviembre quieras sacar la cartera únicamente cuando veas ofertas sustentables con el llamado Green Friday.

Este viernes, en Estados Unidos y cada vez más en México se realiza el Black Friday, un día de descuentos a manera de apertura de la temporada compras de fin de año.

Si bien no son tan visibles las ofertas ligadas al Green Friday, si ves alguna y te interesa aprovecharla, lo apropiado sería que realizaras una compra que realmente evite el daño ambiental.

Según la experta en sostenibilidad, Adriana Pulido, nada tiene de malo aprovechar grandes ofertas, sin embargo, aconseja: “es importante mantenerse informado para realizar compras inteligentes, conscientes y con menor daño ambiental”.

No te pierdas: Mexicanos, los que más atienden el cuidado del planeta tras el Covid-19

De acuerdo con los principios del Green Friday, lo apropiado es que se realicen únicamente las compras esenciales, de forma local, productos hechos a mano, que se procure el reciclaje, y claro, que pases el día al aire libre.

En redes sociales, con motivo del Green Friday, hay organizaciones ambientales promoviendo el consumo sustentable; una farmacia en Paraguay remata los champús de fórmula vegana, y la cadena Starbucks en España está haciendo un descuento a quienes lleguen con un vaso reutilizable para su bebida. Todo ello inspirado en el día de las compras sostenibles.

De acuerdo con Pulido, también fundadora de la plataforma de comercio y consumo responsable In All We Trust, para hacer un consumo responsable, hay que apostar por productos orgánicos o naturales.

Te puede interesar: Tendencias en turismo: Los mexicanos ahora buscan viajar de manera sustentable

“Acércate con negocios locales, pequeños productores o familias emprendedoras que ofrecen alternativas caseras”, sugiere la experta.

Asimismo, recomienda obtener información sobre la posible compra, como sus ingredientes, materiales, cadena de proveedores, tipo de empaque y servicio de entrega, para conocer mejor el producto por el que se pagará.

Suscríbete a Forbes México