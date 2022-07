Una falla en Telmex por huelga, afectaría a todas las empresas de telefonía en México: experto

Si las operaciones de Telmex presentaran una falla en medio de la huelga, afectaría a los usuarios de todas las compañías de telefonía celular y fija en México, ya que es la “red troncal” del país y buena parte de las comunicaciones pasan o tocan su red de fibra óptica.

Para Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), inclusive la Profeco, deberían de estar pendientes del conflicto laboral, ya que un problema en la red de la empresa podría generar muchas afectaciones

“Sí hay un riesgo, es la red troncal, es el agente económico preponderante por algo, tiene 400,000 kilómetros de fibra, no es un tema menor. Telcel no tiene un cuerpo técnico, si se corta su fibra no tienen como repararlo, usualmente lo hace Telmex”, aseguró en entrevista con Forbes México.

Y es que, explicó, de las 20.5 millones de líneas fijas en el país, la mitad son de la compañía de Carlos Slim, pero de las 130 millones de líneas de telefonía celular también podrían verse perjudicadas, ya que arriba del 90% de las llamadas va por fibra óptica, e independiente miente si es Telcel, Telefónica o AT&T, en algún momento toca la fibra de la empresa.

Piedras precisó que el otro gran clientes de Telmex son los operadores de telecomunicaciones, por lo que si les interrumpe el servicio se colapsaría la red en sus diferentes nodos, lo que generaría una afectación sistémica para las compañías y sus usuarios.

De hecho, el director general de América Móvil, Daniel Hajj, dijo recientemente que el plan de la compañía con Telmex es funcionar más como fibra, por lo que están moviendo más suscriptores a su red; mientras que en el segmento corporativo aseguró que a Telmex le está yendo muy bien.

“Creo que más del 50 %, tal vez el 60% de nuestros suscriptores se están cambiando a la fibra que estamos implementando. En banda ancha, los ingresos están creciendo un 3.5%, por lo que estamos empezando a crecer en eso”, dijo en su momento.

A su vez, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) manifestó su preocupación por las eventuales contingencias que pudieran presentarse en la interoperabilidad de las redes públicas de telecomunicaciones que utilizan servicios de la red de Telmex o elementos de la misma para la prestación de sus propios servicios.

Por lo que hizo un exhorto al IFT para que vigile puntualmente esta situación y tome las medidas necesarias para que se pueda hacer frente a cualquier contingencia de carácter operativo que ponga en riesgo la prestación oportuna de los servicios de telecomunicaciones de otros operadores que se interconectan con Telmex y evitar con ello potenciales interrupciones en los servicios de telecomunicaciones que reciben tanto los usuarios.

“El IDET hace un llamado al IFT para que no permita que se vulnere su autonomía por presiones políticas externas que tengan como propósito que relaje los alcances de las obligaciones regulatorias a las que está sujeto Telmex, ya sea en virtud de su título de concesión o de las que derivan de su carácter de Agente Económico Preponderante en el Sector Telecomunicaciones”.

Para el Instituto, no pasa desapercibido que situaciones como esta son las que justifican que el órgano regulador de las telecomunicaciones esté separado del gobierno central, a fin de aislarlo de cualquier tipo de presión política, que por la naturaleza de un evento de huelga como el iniciado hoy en Telmex, es de esperarse que surjan.

