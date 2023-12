Una nueva ley de juegos y sorteos daría certidumbre jurídica a la inversión: AIEJA

Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), asegura que una nueva la Ley de Juegos y Sorteos daría certidumbre jurídica a los inversionistas para que inyecten capital en México, así como aumentará la recaudación de impuestos.

“(Con una nueva ley) habría certidumbre jurídica para invertir tanto los mexicanos, como los extranjeros, así como va a crecer la industria de manera exponencial”, dice a Forbes México.

Los cambios legales harían que haya nuevos permisos y autorizaciones de salas nuevas, por lo que generará una mayor recaudación de impuestos, menciona el dirigente empresarial.

Hoy se recaudan 12 mil millones de pesos al año por los juegos y sorteos: “Si se crece un 50 por ciento, hablamos de 18 mil millones de pesos al año o 1 por ciento del PIB nacional”.

El 16 de noviembre de 2023, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó una reforma a la Ley de Juegos y Sorteos en México, la cual contempla que no se abrirán nuevas salas ni habrá ningún nuevo permiso ni nuevas máquinas de juego o mesas de juego en vivo y los casinos que actualmente existen no los toca.

El empresario explica que la autoridad les señaló que la iniciativa de reforma a la Ley de Juegos y Sorteos “no va en contra de la industria, sino busca que haya consensos”.

De entrada, los diputados y senadores de Morena, PRI, PAN, PRD están de acuerdo con la reforma propuesta de reforma de la Ley de Juegos y Sorteos propuesta por la Segob, expresa.

Durante el último período de sesiones de la presente legislatura LXV del Congreso de la Unión se presentará el proyecto de reforma para que haya una nueva ley de Juegos y Sorteos, la cual “tranquilizará este brote de inquietud y angustia generado por la publicación de la reforma”

La Ley de Juegos y Sorteos, que es de 1947 y no se ha modificado ni ha tenido ninguna reforma en los 76 años que tiene de vida. “En 1946 entra Miguel Alemán Valdés, como presidente de la República, al año siguiente modifica la Constitución para que vigilara la industria de juegos y sorteos en México”, refiere.

“Esa ley, que no ha sufrido modificaciones en sus 17 artículos, no considera nada de lo que hay hoy, ya que no había máquinas, no había mesas de juego en vivo, no había Internet, no había computadoras y no había celulares. Obviamente esa ley es obsoleta, pero es la que está rigiendo hoy”.

Una vieja ley de sorteos en México

A principios de 1900, el presidente Porfirio Díaz alentó que los juegos y sorteos se hicieran en casas particulares, pero la Revolución Mexicana terminó con todo ese entretenimiento, cuenta el representante de la AIEJA.

Tras la culminación de la Revolución Mexicana no hubo ninguna legislación de juegos y sorteos, a pesar de que el gobierno visualizó abrir —lo que hoy son Las Vegas— en Mexicali, detalla.

Durante el gobierno de Plutarco Elias Calles y Abelardo L. Rodríguez impulsó una industria de casinos en Mexicali: “Los mexicanos nos damos un balazo en el pie, nos peleamos y no se abrió esa industria de juegos y sorteos en Mexicali. ¿Por qué Mexicali? Era una zona árida con un calor terrible, pero se lo llevan a Las Vegas, que es una región árida y con calor terrible. Ahí es cuando los estadounidenses de inmediato le ponen plantas y dan buen clima”.

Cuando en 1947 se publicó la Ley Federal de Juegos Sorteos, los casinos estaban tolerados en México.

“Le dio vida a la Ley de Juegos y Sorteos fue un reglamento publicado en el 2004 por el presidente Vicente Fox, posteriormente sufrió dos modificaciones en 2012 y 2013”, dice.

La Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las modificaciones realizadas al reglamento de los juegos y sorteos realizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Cámara de Diputados acusó de que el Ejecutivo estaba invadiendo las funciones legislativas, por lo que pidió “echar abajo la reforma del reglamento y la Corte dictó en enero del 2016 una resolución histórica”.

La Suprema Corte dictaminó que la Ley Federal de Juegos es legal, el reglamento es legal y la reforma es legal, la autoridad para vigilar a la industria del juego en México es la Secretaría de Gobernación (Segob), añade Miguel Ángel Ochoa Sánchez.

Todas las máquinas que están en los casinos legales se presuponen legales todas las máquinas que nos dan en los casinos legales se presuponen ilegales, declara.

La pandemia de Covid-19 detona el juego online

Hoy en México es más conocido por los casinos físicos, pero el juego virtual ha venido creciendo de manera exponencial desde hace 10 años, según el presidente de la AIEJA.

En marzo de 2020, cuando se decretó la pandemia de Covid-19 cerraron las operaciones 380 casinos en México: “Algunos abrieron a los 4, 5 o 6 meses, pero volvieron a cerrar con el segundo y el tercer brote de Covid-19”, expresa.

Los casinos del Estado de México y Chihuahua abrieron un año después, mientras que los centros de juego de Baja California Sur tuvieron su apertura año y medio después, recuerda Miguel Ángel Ochoa Sánchez.

“Con la pandemia de Covid-19, el juego online el juego online sí creció y nunca cerró, a pesar de que el principal cliente son las apuestas deportivas”, añade el empresario.

El futbol en Nicaragua y Uzbekistán nunca cerraron durante la pandemia de Covid-19, por lo que siguió ofreciendo servicio para las apuestas deportivas, comenta.

Las ligas grandes cerraron durante 4 o 6 meses de 2020, pero para septiembre ya estaban las competencias, añade.

