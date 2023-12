Reforma fiscal no frenaría nuevas inversiones por nearshoring a México: IMCP

Héctor Amaya Estrella, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), aseguró que una reforma fiscal no mermaría el interés de los inversionistas por traer capital por nearshoring México, ya que ayudará en la agilización de los trámites y regulaciones.

En este sentido, Amaya Estrella indicó que una reforma fiscal bien llevada puede incentivar el arribo de más empresas atraídas por el nearshoring a México, ya que no pagarán más impuestos ni habrá nuevos gravámenes

“Lo que vamos a presentar (de reforma fiscal) a las candidatas a la presidencia de la República no mermaría el interés de un inversionista, en caso de llevarse acabo… No quiere decir que por una nueva reforma fiscal vamos a pagar más impuestos, sino ayudarán a algunas empresas en la deducción o algo que no se están beneficiando”, comentó.

El dirigente empresarial propone una nueva reforma fiscal para el próximo gobierno, ya que deberán reforzar mayores ingresos para la Federación y proponer un mecanismo para la captación de mayores contribuyentes.

Si bien la mayor fiscalización ha dado más ingresos a las arcas públicas, hay gasto público ineludible que requerirá de una reforma fiscal, recordó el empresario.

“Nuestro país tiene una informalidad muy grande, que es de 60 por ciento, por ello, la propuesta del IMCP para una reforma fiscal está encaminada a la captación de mayores contribuyentes, sin cambiar los impuestos directos y revisar la necesidad de privilegiar los indirectos”, aclaró.

Detalló que dentro de sus propuestas está eliminar algunas exenciones que existen, tanto en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

El objetivo es que quien sea el próximo presidente de la República, con independencia del partido al que represente, considere los cambios fiscales que urgen al país, señaló. Para 2024, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no propuso aumentos de impuestos ni la creación de nuevas contribuciones.

“El Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará con el ABC que implementó desde 2020 que, como recordarán, consiste en: Aumentar la recaudación, Bajar la evasión y elusión fiscal, Combatir la corrupción, que se adicionó desde este año, que reside en dar la mejor atención al contribuyente”, señaló el presidente del IMCP.

asimismo, dijo que para 2024 consideran que la autoridad continuará robusteciendo sus facultades de comprobación por lo que se dará una mayor fiscalización mediante todas las herramientas digitales que hoy tiene, las cuales se han perfeccionado desde sexenios anteriores, como la generación de la factura electrónica que se impulsó desde 2004 para hacerla obligatoria en 2014.

También observan una mayor fiscalización por medio de varios mecanismos, tales como cartas invitación a los contribuyentes para cumplir con los pagos de impuestos para ponerse al corriente, así como más revisiones virtuales, más revisiones profundas, considerando que el siguiente año será electoral.

“Esta política de fiscalización le ha dado una captación al gobierno de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), particularmente en las acciones sobre los Grandes Contribuyentes, ya que actualmente con solo 12 mil el gobierno controla casi la mitad del ingreso tributario”, declaró.

