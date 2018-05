Uruguay y Panamá intercambian información tributaria y financiera

Forbes Centroamérica en alianza con SNIP de Panamá

Los gobiernos de Panamá y Uruguay anunciaron que llegaron a un acuerdo entre los dos países con el objetivo de iniciar el intercambio de información en materia tributaria, el que incluirá el intercambio de información sobre cuentas financieras correspondiente al año 2017. Con esto ambos países se excluyen de listas discriminatorias.

El 7 de mayo de 2018, el Subsecretario de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay, Pablo Ferreri, recibió en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas al vicecanciller de la República de Panamá, Luis Miguel Hincapié, y a una delegación de la Administración Tributaria panameña, con motivo del reciente acuerdo alcanzado entre los dos países con el objetivo de iniciar el intercambio de información en materia tributaria, el que incluirá el intercambio de información sobre cuentas financieras correspondiente al año 2017.

“Hemos logrado superar situaciones en las cuales tanto Uruguay como Panamá habían incluido a la contraparte en diferentes listas y es todo ello concluye hoy con acuerdo que nos permite asegurarles y comentarles que a partir de este momento por parte de Uruguay Panamá será excluido de una lista de países no cooperantes en materia fiscal y por contrapartida Uruguay será excluido por parte de Panamá de una lista de países que toman medidas contra su país” dijo Ferreri.

Por su parte, Hincapié dijo que Panamá ha estado trabajando muy fuerte a los últimos años, principalmente último y hoy en día, el país cumple con todos los estándares de transparencia, por lo cual no hay razón para que esté en las listas, no sólo de Uruguay, si no de algunos países que aún mantienen a Panamá en la lista del color. “Prefiero llamarla listas que discriminan contra Panamá, entonces a nosotros nos parece que ya están las condiciones dadas para que no estar en estas listas” explicó el vicecanciller panameño.

Uruguay emitió el Decreto No. 103/018, de 24 de abril de 2018, por el que se establece que excluirá a Panamá de las listas de países de baja o nula tributación establecidas a través del Decreto No. 56/009, de 26 de enero de 2009, y la Resolución de la Dirección General Impositiva No. 1315/017.

Por su parte, Panamá promulgó la Resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Comercio e Industrias No. 002-2018, de 30 de abril de 208, por medio del cual excluye a Uruguay de la lista de países que discriminan contra Panamá, publicada mediante Resolución No. 001-2018. Esta resolución se considera en efecto a partir de su promulgación en Gaceta Oficial, que tuvo lugar el 3 de mayo de 2018.

Adicionalmente, el pasado 30 de abril Panamá comunicó formalmente a la Secretaría del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras de la OCDE, la identificación como socio de Uruguay y por Resolución No. 002-2018 de la misma fecha, excluyó a Uruguay de la lista de retorsión aludida.