Urzúa se tardó en renunciar, no fue capaz de adaptarse a la 4T: Monreal

La renuncia de Carlos Urzúa como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era previsible e incluso se presentó de forma tardía, aseguró Ricardo Monral, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores.

Desde la perspectiva de Monreal, la renuncia de Urzúa está enmarcada en una “lucha política e ideológica”, pues afirmó que el exfuncionario no fue capaz de adaptarse a los cambios estructurales y el enfoque en impulsar un nuevo modelo económico que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, afirmó el también coordinador parlamentario de Morena durante una conferencia de prensa.

“La construcción de un nuevo modelo económico, el establecimiento de un nuevo régimen no es cosa fácil y los moldes ortodoxos, históricos, tradicionales que se venían aplicando y que se habían venido observando desde el neoliberalismo no han sido fáciles. La sacudida que el presidente ha hecho desde el primer día de su gobierno a estos esquemas tradicionales (han sido contundentes), no iba a ser fácil adaptarse a ellos”, dijo Monreal en conferencia de prensa.

Señaló que en la carta de renuncia publicada por Urzúa advierte tres aspectos negativos: la crítica al diseño de políticas públicas del gobierno de AMLO, la imposición de funcionarios ajenos a la experiencia y conocimiento hacendario y la supuesta intervención en la secretaría de personajes con conflicto de intereses.

Ahora lee: Prensa internacional ve ‘duro golpe’ al gobierno de AMLO tras salida de Urzúa

“Quien decide los nombramientos es el presidente de la República, no el Secretario y el presidente fue quien decidió nombrar a subsecretarios y directores de organismos financieros. Me parece una renuncia normal por la falta de adaptación e incluso me parece tardía porque él hubiera renunciado desde el momento que nombraron a estos personajes influyentes que trataron de destacar e intervenir indebidamente en su secretaría”.

Aunque mencionó que “no vale la pena hacer leña del árbol caído”, el senador recordó que cuando Germán Martínez renuncio a dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por supuestas injerencias de Hacienda en la dependencia que dirigía, López Obrador respaldó a Urzúa.

“No voy a hablar mal de él, simplemente voy a decir que es tardía e inoportuna la renuncia, que por fortuna resolvió de manera inmediata el ejecutivo federal para evitar una crisis económica”, aseguró Monreal a medios de comunicación.

Respecto a la designación de Arturo Herrera frente a la SHCP, el senador señaló que tiene una opinión positiva de él, pero tendrá que ser ratificado por la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión lo llamará a comparecer en breve.

También reaccionan en la Cámara de Diputados

Por su parte Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, lamentó la renuncia de Urzúa al que describió como un hombre “honesto, responsable y muy conocedor de las finanzas públicas”.

“Le reconozco el haber logrado una transición sin ningún sobresalto económico y el haber promovido fuertemente las políticas de austeridad en el nuevo gobierno”, señaló a través de un comunicado.

Señaló que a la brevedad e propondrá un periodo extraordinario en San Lázaro para la ratificación de Herrera, en quien confió para continuar con la transformación del gasto público.

“Estamos seguros que desde la Secretaría de Hacienda habrá continuidad a las políticas que promueve el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para lograr un mayor crecimiento económico, con estabilidad”.

Te interesa: Preocupa a políticos y empresarios motivos de la renuncia de Urzúa