Usain Bolt, de la velocidad de las pistas a la incursión empresarial

Usain Bolt es quizá uno de los atletas que más han llamado la atención en la historia del deporte. El hombre más rápido del mundo logró reconocimientos, medallas, récords y títulos que lo llevaron a encumbrarse como uno de los seres humanos más talentosos del mundo.

Sin embargo, años después y en una etapa lógica de su carrera y de su vida, el exvelocista ha decidido disfrutar del deporte desde otra trinchera, así como pasar tiempo con su familia, sus hijos y en nuevos proyectos, entre ellos su nuevo cargo como Chief Sprint Officer dentro de la compañía Kio.

En entrevista con Forbes México, el deportista habló sobre la actualidad del apoyo a los deportistas, de cómo saber emprender en el deporte y en otras actividades, además de los nuevos roles de las redes sociales y las compañías.

Cuéntanos, ¿cómo es la vida del hombre más rápido del mundo en estos momentos? ¿A qué te dedicas?

Bueno, principalmente es vida familiar lo que estoy haciendo con mis hijos, trato de enfocarme en tratar de pasar el más tiempo posible con ellos, desde que me retiré he estado con ellos. He tratado de enfocarme mucho en mi familia, pero también sigo trabajando con mis patrocinadores.

¿Consideras que actualmente hay más apoyo por parte de las empresas para los deportistas en todo el mundo?

Para mí siempre es clave que el sector privado dé un paseo adelante cuando en un país no se apoya y eso va a sumar a poner presión en la federación, para saber qué es lo que se necesita.

Yo siento que las compañías privadas en México deberían esforzarse en ayudar a los atletas y como dije, el deporte es muy importante para las personas en general porque hace que la gente se reúna y eso ha estado probado. El deporte es parte de la vida de las personas, así que me parece que es importante que la gente, que las compañías, se unan y traten de ayudar al personal del deporte.

Usain Bolt, ex campeón olímpico y mundial de los 100 metros planos.

Sobre el deporte en México, ¿qué opinión tienes de los atletas mexicanos?

Bueno, no sigo muchos deportes mexicanos, pero yo sé que el equipo de futbol mexicano, el futbol mexicano es excelente como en Jamaica. Pero bueno, cuando haya más apoyo en el deporte se va a ir mejorando.

¿Cuáles serían las tres recomendaciones de Usain Bolt para emprender en el deporte y en cualquier otra actividad?

Bueno, definitivamente que creyeran más en ellos mismos; otra creo sería no dejar que nadie te detenga de tus sueños, es decir, creer. Y por supuesto, nunca darse o darte por vencido.

En concreto, ¿cuál será tu labor en este etapa de tu vida en Kio?

Será ayudar a la compañía a esparcir el conocimiento con velocidad. Esto para mí significa hacer que las personas conozcan para poder darles una respuesta. Entonces creo que la velocidad es muy importante y es el enfoque de esta compañía en estos momentos.

¿Cómo ha sido es tu experiencia trabajando como embajador de diversas marcas?

Bueno, yo siempre trato de alinearme con las compañías grandes especialmente que están tratando de ayudar al país y a su entorno, para mí eso es muy importante.

Como embajador yo siempre trato de hacer que las cosas crezcan para mí y para las compañías, porque yo trato de ser un modelo a seguir para el mundo, entonces para mí ser parte de esto y ver la dirección que están viendo, es algo importante.

Estoy tratando de ayudarles a crecer y a que me ayuden a crecer, entonces eso es la clave.

¿Cuál es tu opinión sobre estos nuevos talentos en las redes sociales Tik Tok, influencers, youtubers?

Bueno, yo creo que las compañías son muy similares a las redes sociales. La clave es encontrar a las personas indicadas y también ayudar a desarrollar a las marcas para crecer. Entonces, para mí esta es la forma en que será y esto va a ser mayor cada vez.

Entonces hay que alinearse con la compañía correcta con con la forma de pensar correcta, no, nada más se trata de hacer dinero, sino ayudar a las personas alrededor de uno.

Usain Bolt, también conocido como “Lighting Bolt”, fue considerado el humano más rápido del mundo. Pudo correr a casi 42 km/h. Bolt mantiene el récord de los 100 metros de 9.58 segundos y posee los récords mundiales de los 100 y 200 m lisos, y la carrera de relevos 4×100 con el equipo jamaicano.

Es uno de los siete atletas que en la historia han ganado títulos en las categorías juvenil, junior y absoluta.

