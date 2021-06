Vamos a gobernar para todos, no para unos cuantos: Mauricio Tabe

Mauricio Tabe Echartea, alcalde electo de Miguel Hidalgo, aseguró que gobernará para todos y no para unos cuantos, además, dijo que no desmantelará la operación gubernamental y no pondrá colores a las acciones y estrategias de gobierno.

“No vamos a desmantelar al gobierno y no vamos hacer lo mismo que hicieron los que hoy gobiernan a nivel federal, que fue desmantelar y ponerle color a las cosas, así como vamos a gobernar para todos y no para unos cuantos”, señaló el panista.

El político del PAN señaló que tampoco desmantelarán lo que funciona ni empezará de cero, sino corregirá lo que está operando mal y pondrá su sello particular a la administración y al gobierno de Miguel Hidalgo.

Lee: PAN podría recuperar la alcaldía Miguel Hidalgo, revela encuesta

Evaluaremos a los servidores públicos que nos dejan y trabajan en la alcaldía Miguel Hidalgo para no hacer un despido masivo y se queden los buenos servidores públicos, aseguró en entrevista con Forbes México.

El alcalde electo en Miguel Hidalgo añadió que van a mantenerse los programas sociales y financieros que sí funcionan, y que iniciará con su equipo de trabajo el proceso de entrega-recepción, por lo que solicitará a la alcaldía la formalización de las mesas de entrega para evaluar lo que les dejan.

“Voy a evaluar los programas y no vamos a reducir el gasto social, sino se mantendrá enfocado en las jefas de familia y personas con discapacidad”, aseveró.

Mauricio Tabe Echartea se convirtió en alcalde gracias a que fue a tocar puerta por puerta las casas de la diferentes colonias en Miguel Hidalgo para mostrar el plan de trabajo de la coalición PRI, PAN y PRD, quien obtuvo 103 mil 837 votos en las elecciones del 6 de junio de 2020.

El político panista logró el 54.75% de los votos en la elección a alcalde de Miguel Hidalgo, mientras su contrincante Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, candidato de Morena, PVEM y PT, alcanzó una votación de 38.89% ó 73 mil 924 votos.

“Estuve puerta por puerta y en recorridos, en reuniones vecinales para presentar mi proyecto de trabajo”, explicó Tabe Echartea, quien cuenta con una amplia trayectoria dentro del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Ahí ocupó la secretaría de acción juvenil regional, la secretaría general del comité directivo regional y la presidencia del comité directivo regional del PAN en la Ciudad de México durante los periodos 2012-2015 y 2015-2018.

En el ámbito legislativo, Tabe se desempeñó como secretario técnico de la comisión de juventud durante la IV Legislatura y fue diputado local en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa de 2009-2012.

En junio de 2016 es electo Diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en donde además se desempeñó como Vicepresidente de la Mesa Directiva. Actualmente es Diputado de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México donde coordina la bancada del Partido Acción Nacional.

Una parte importante de la reactivación económica es una estrategia para que las empresas restaurantes, hoteles, servicios y comercios contraten a los habitantes de Miguel Hidalgo, explicó el panista.

“Queremos aprovechar todo el potencial económico que tiene la alcaldía de Miguel Hidalgo para generar beneficios a las colonias”, dijo.

También,, agregó que se trabajará en un plan para que los servidores públicos de la alcaldía Miguel Hidalgo no extorsionen a los restauranteros, hoteleros y demás negocios y comercios, y que el gobierno será un aliado de quien genera trabajo y no un enemigo.

“Le vamos a pedir al gobierno de la alcaldía Miguel Hidalgo que ponga mucha atención para que no se extienda el comercio en la vía pública, y que los servidores públicos de la alcaldía no estén extorsionando a negocios con el famoso ‘año de Hidalgo’ y que tampoco se otorguen permisos de construcción ilegales”, manifiestó Mauricio Tabe.

Lo ideal es que el gobierno a cargo de Víctor Hugo Romo no se vaya antes de entregar y no abandonen la responsabilidad, porque es mucho más complicado llegar a reordenar, expresó.

Mauricio Tabe Echartea adelantó que trabajará de la mano y con colaboración de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaui Pardo, y con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: “No le vamos a poner color a nuestro gobierno, porque la idea es resolver los diferentes problemas de Miguel Hidalgo”.

“A la Ciudad de México le conviene que haya una alcaldía que contribuya a resolver los problemas de la mano con el gobierno porque el trabajo en equipo resulta mucho más efectivo en que ocupemos tres años de la administración en ver quién es el responsable o pelearnos”.

“Necesitamos armar una agenda con el gobierno de la Ciudad de México para resolver los problemas de Miguel Hidalgo como la seguridad y la reactivación económica”, explicó.

Para Tabe, los ciudadanos de Miguel Hidalgo y la Ciudad de México requieren de gobierno que ejecuten un plan de trabajo para beneficiar y que no sólo se estén peleando o estén en grillas políticas.

Lee: La contienda se cierra en la alcaldía Miguel Hidalgo: encuesta de Enkoll