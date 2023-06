Vamos a lograr la hazaña colectiva de coordinar la 4T: Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña se registró este viernes como aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, un proceso interno celebrado por el partido Morena. Durante su discurso, el diputado federal con licencia dijo que, a contracorriente, logró participar en el proceso interno.

Fernández Noroña comentó que, si bien cada uno de los participantes en el proceso interno de Morena han tenido plataformas de proyección diferentes, como secretarías de Estado, o en el caso de Claudia Sheinbaum, una Jefatura de Gobierno, en su momento fueron aspiraciones legítimas, por lo que considera que no cabe la queja de que no hay piso parejo.

“Yo no comparto el planteamiento y la crítica del llamado ‘piso parejo’, porque no existe y no hay condiciones para que exista por la sencilla razón de que ha habido plataformas legítimas de proyección, es una ventaja legítima, no hay ninguna discusión. De los 6, yo he sido el que más difícil la ha tenido para llegar a este punto”, comentó Fernández Noroña.

Lee también:

INE pone reglas a ‘corcholatas’ en el proceso interno de Morena

No obstante, consideró que será el pueblo quien decida quién de los seis aspirantes debe coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en todo el país.

“Estoy convencido que vamos a lograr esta hazaña colectiva, pero si no fuese así, a donde el pueblo me diga que vaya, yo voy”, apuntó Fernández Noroña, comprometiéndose a respetar el resultado y llamando a la unidad del movimiento.

“Es un día muy especial, estoy muy contento de estar aquí. Mi respeto para mis compañeros, les tengo aprecio, respeto y consideración. Si para alguien ha sido difícil llegar aquí el día de hoy, ha sido para mí”, insistió y bromeó en que por poco no llega este viernes a su registro por un bloqueo carretero en la autopista Tepoztlán-Ciudad de México.

“Estoy convencido de la unidad de los partidos del movimiento, yo no estaría aquí sin el apoyo de la gente, si yo estoy aspirando es gracias al respaldo del pueblo. Es para mí timbre de orgullo, y me compromete aún más. Así como le dijeron al presidente, ‘no nos puedes fallar’, de ese tamaño estamos quienes aspiramos a la coordinación nacional”, subrayó.

Más del tema:

Siempre dije que los tiempos del señor son perfectos, ha llegado ese tiempo: Adán Augusto

Sobre el financiamiento de 5 millones de pesos que Morena aprobó para sus cuatro militantes (Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum), dijo que es respetable y que posiblemente el Partido del Trabajo, en el cual milita Noroña, pueda aprobar una cantidad similar para sus recorridos y asambleas informativas. “Morena es el hermano rico”, bromeó.

El diputado federal con licencia Gerardo Fernández Noroña anunció que iniciará su gira por el sureste del país y para ello compró una combi adaptada como librería, ya que en cada acto público mezclará su profesión de librero con la de político. Los viajes, dijo, los hará mayormente vía terrestre en otra camioneta y en algunas ocasiones en avión.

“Vamos el lunes a Oaxaca; miércoles, a Tlaxcala; jueves, a Puebla; viernes, a Xalapa; sábado, Veracruz; domingo, Coatzacoalcos”. Luego, Fernández Noroña seguirá por Villahermosa, Ciudad del Carmen, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal, Escárcega, Palenque, San Cristóbal y Tapachula.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado