Vamos a votar en contra de las reformas de Morena: diputado Garza Marín de MC

El regreso de los empresarios a la política ha sido en silencio. José Mauro Garza Marín, diputado electo de Movimiento Ciudadano por el distrito 8 de Guadalajara, Jalisco, afirma que no llega a la Cámara de Diputados como un levanta manos de Morena, sino a defender al sector empresarial, al desarrollo económico y las familias de la clase media.

“Vamos a votar en contra de las reformas de Morena, especialmente las que van en contra de las energías renovables, de la democracia, de los organismos autónomos y de los fideicomisos”, asegura el expresidente de Jóvenes Empresarios y la Comisión de Educación en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco.

Garza Marín manifiesta que votarán en contra de las reformas planteadas desde la Presidencia de la República y por el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador.

Siempre he estado en el sector empresarial y nunca he participado en política, recuerda el también exsecretario técnico y vocero de la Mesa para la Reactivación Económica creada por el gobierno de Jalisco para ayudar a las empresas a superar y sortear la pandemia de Covid-19.

El vicepresidente de Coparmex Jalisco del 2014 al 2017, cuando el organismo patronal era dirigido por José Medina Mora Icaza, fue impulsado para que se subiera al ruedo político por dirigentes de Movimiento Ciudadano y Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de la entidad. Su llegada a la política fue rápida y sin miedo.

“Los espacios que no los ocupamos nosotros, pues los ocupan otras personas y ya vimos por desgracia la clase de personas, que llegan a ocupar estos espacios, son levanta manos de los caprichos y terquedades y no entienden la dimensión de la toma de decisiones, que están tomando y provocan una caída de la economía mexicana”, dice a Forbes México.

Agradezco a los ciudadanos nos hayan brindado la oportunidad de ganar un espacio en la Cámara de Diputados, ya que creyeron en empresarios que no somos de Movimiento Ciudadanos y estamos comprometidos con Jalisco, expresa el exdirigente del sindicato patronal.

“Somos cuatro empresarios que jamás habíamos participado en política y Movimiento Ciudadano nos abrió la puerta, nos abrió el espacio y gracias al respaldo de la ciudadanía y su confianza tuvimos la oportunidad de ganar nuestros respectivos distritos”, cuenta el empresario jalisciense.

Horacio Fernández Castillo, fundador de Industria Tajín, Manuel Herrera Vega, expresidente de Concamin, y Sergio Barrera Sepúlveda, creador del Reyes Salón Cantina y Agua Maldita Mezcal, se convirtieron en diputados por Movimiento Ciudadano, luego de su triunfo el 6 de junio de 2021.

“Vamos a trabajar de manera conjunta impulsando el tema económico para mejorar la calidad de vida”, comenta el diputado electo de Movimiento Ciudadano.

La incursión al mundo empresarial de Mauro Garza inició hace dos décadas junto con dos de sus mejores amigos, cuando fundaron la Universidad de la Ciénega, que cuenta con dos planteles educativos donde imparten las carreras de gastronomía, nutrición, enfermería, pedagogía, administración.

Otro de sus negocios constituidos es Green Wall Business Condo Providencia, una empresa dedicada a la renta de oficinas en la zona metropolitana de Guadalajara.

Por varios años fue socio en la arrendadora IRM Leasing Group, pero vendió su participación accionaria para evitar cualquier conflicto de interés y no ser una persona políticamente expuesta por su nuevo rol.

Mauro Garza estudió administración y mercadotecnia en la Universidad Panamericana, así como una maestría en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Los puestos en Coparmex y en la Mesa de Reactivación Económica son honoríficos: “Y mi primera incursión dentro de la política lo hago, porque estoy convencido que no podemos seguir como vamos”.

“No me podía permitirme el día de mañana ver a mis hijos que me dijeran: ¿Oye papá por qué si tuviste una oportunidad de incidir y hacer más no lo hiciste”, declara.

“Me siento muy contento con la decisión que tomamos de meternos de lleno y fondo a la política, porque hoy más que nunca la legislatura jugará un papel fundamental en el futuro económico y en el futuro de la democracia de nuestro país y es algo que queremos defender”, expone Mauro Garza.

La agenda

El diputado electo de Movimiento Ciudadano sostiene que van a defender una agenda empresarial y la reactivación económica de México.

Durante la campaña encontramos la desesperación por el cierre de los refugios para las mujeres, que viven violencia extrema, así como de las guarderías porque las jefas de familia ya no tienen dónde dejar a sus hijos y requieren de salir y abrirse un espacio en el mercado laboral, comenta el empresario jalisciense.

Esas mujeres no reciben ninguna ayuda y sacan adelante a sus hijos y a sus padres adultos mayores que ya no están en condiciones de trabajar, expone.

Hay un plan para que vuelvan a operar las estancias infantiles y de las guarderías, ya que muchas familias han visto una fuerte afectación por el cierre de esos espacios, agrega Mauro Garza Marín.

“Vimos con gran preocupación el tema de salud, especialmente por la cancelación del Seguro Popular, ya que hay una gran afectación por una gran cantidad de personas con enfermedades que ya no están siendo atendidas”, dice.

La decisión de cancelar el Seguro Popular ha sido fatal, por lo que pelearemos en la Cámara de Diputados por una mejor agenda de salud, agrega el empresario jalisciense.

La cancelación del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) ha golpeado directamente a los municipios, ya que no cuentan con recursos para la compra de equipos, capacitación y entrenamiento de las fuerzas policiales, añade.

Guadalajara dejó de recibir 180 millones de pesos en los últimos tres años, por lo que pelearemos por ese presupuesto que daba resultados en materia de seguridad, indica.

“Tenemos que ir a defender al sector empresarial y el emprendimiento, pues hemos visto una gran afectación por la desaparición del Inadem”.

La recuperación económica es fundamental, porque muchas personas cerraron sus negocios, perdieron su empleo y otros disminuyeron sus ingresos, detalla.

El gobierno federal, apunta, se maneja por caprichos y por voluntades sin sustento, por lo que es urgente respeten los acuerdos y contratos del sector energético.

“Ya lo hemos visto con estos temas, que van en contra inclusive de la Constitución, como la Ley de Hidrocarburos o la Ley en Materia Energética que mermaron la confianza de los inversionistas”.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador tiene una iniciativa en contra del INE: “Vamos a defender la democracia de nuestro país, porque nos costó tener un organismo autónomo que llevara a cabo las elecciones un instituto electoral en el cual todos confiamos”.

El diputado electo de Movimiento Ciudadano añade que no van a permitir que por el capricho de una sola persona un instituto, que costó tantos años, se venga abajo.

Al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no le gustan los contrapesos y no le gustan los organismos autónomos y esa será nuestra defensa, concluye Mauro Garza Marín.