Vislumbro continuidad del movimiento de transformación al término de mi administración: AMLO

Ante el último tramo de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que todos los proyectos que emprendió su gobierno deberán terminarse antes de que entregue la banda presidencial en septiembre de 2024, no obstante, afirmó que su proyecto político continuará aun cuando haya cambio en la Presidencia.

El mandatario federal hizo este comentario, pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo han amonestado por referirse a candidatos y al proceso electoral bajo el argumento de que interviene en los procesos comiciales en puerta, como el de Coahuila y el Estado de México.

“Primero, que todo lo que comprometimos realizar se va a concluir, todo porque es un año tres meses lo que nos falta o cuatro meses pero es como si nos faltarán dos años y medio porque ahora vamos a trabajar más.

“Entonces, vamos a cumplir, hasta el último momento a cumplir, pero la otra que es muy importante es que estoy seguro desde luego siempre interviene la naturaleza y el creador y a veces no sabe uno que nos depara el destino, pero lo que estoy vislumbrando, es que va a continuar la transformación.

“También para decirle a la gente que va a haber continuidad con cambio. Y que ya no hay marcha atrás, va a ser muy difícil que se retroceda, no van a poder los conservadores retrogradar, no, ya este pueblo ha tomado mucha conciencia, ya se va hacia adelante”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

Esta mañana, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Morena que, de inmediato, conmine a la militancia en general, simpatizantes y posibles aspirantes a abstenerse de realizar eventos en los que se promocione a cualquier actor político con miras a la elección de 2024.

Esta decisión fue tomada por inconformidades de legisladores del PRD contra las “corcholatas” por la presunta realización de promoción personalizada con fines electorales, la probable realización de actos anticipados de precampaña y campaña, el posible uso indebido de recursos públicos con el propósito de posicionarse ante el electorado para 2024.

