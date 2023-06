Votan candidatos en Edomex y Coahuila; la primera fue Delfina Gómez

La candidata de Morena a gobernadora, Delfina Gómez, acudió a votar esta mañana. La morenista -acompañada de su equipo de campaña- asistió a la Escuela Secundaria Oficial #130 Nezahualcóyotl, en Texcoco, con lo que arrancó la pasarela de candidatos en las elecciones a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.

Cerca de las 8:30 llegó a la casilla, donde ya había una fila de aproximadamente 10 personas. Tras emitir su voto, la morenista comentó que no pudo dormir y dijo que la sensación que le produce esta jornada electoral se asemeja a cuando presentó su examen profesional.

“No pude dormir, la verdad no. Siempre me duermo a las 12 de la noche y a la una de la mañana todavía estaba yo despierta y a las 3 de la mañana me levanté, como cuando hice mi examen profesional”, dijo Gómez, quien por segunda vez busca la gubernatura del estado.

“Estaré aquí en Texcoco y luego de aquí me iré a Toluca. Veo mucha participación ciudadana, una ciudadanía muy decidida a hacer lo que tenga que hacer para lograr un mejor Estado de México”, añadió.

Mientras, cerca de las 10:00 horas, la candidata del PAN, PRI, PRD, Alejandra del Moral, acudió a votar a la casilla C1, ubicada en la escuela preparatoria oficial 163, que se encuentra en Cuautitlán Izcalli.

¡Ya voté! Como los millones de hombres y mujeres valientes que están inundando las casillas del #Edoméx porque queremos lo mejor para nuestro estado.

Es un día histórico para todas y todos los mexiquenses ¡Vamos juntos vamos con todo!#EleccionesEdoméx #Elecciones2023 pic.twitter.com/OV8iRHMIPM — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) June 4, 2023

También acudió el candidato de Morena para el gobierno de Coahuila, Armando Guadiana; estuvo acompañado del dirigente morensita Mario Delgado. El contendiente acusó al actual mandatario, Miguel Riquelme, de ser el responsable de que la policía “levante a gente” en la entidad para amedrentarla con la finalidad de “retener el poder”.

“No tiene vergüenza el gobernador Miguel Riquelme. Es un porro”, dijo el contendiente de Morena y apoyado por el PVEM y el PT, pese a que estos partidos tienen a su propio candidato.

Las elecciones de este domingo en el Estado de México son de suma relevancia, pues pueden revelar la intención de voto de la ciudadanía hacia 2024. De acuerdo con el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2020, esta entidad cuenta con 16 millones 992 mil 418 ciudadanos.

De este número, 12 millones 693 mil 54 personas están registradas en la Lista Nominal de Electores, es decir, los ciudadanos con derecho al voto, según la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México.

