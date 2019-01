Wall Street minimiza votación por Brexit y cierra con ganancias

Reuters.- Las acciones subieron este martes en Wall Street, con alzas en los sectores tecnológico e internet por los planes de Netflix Inc de aumentar sus tarifas para clientes en Estados Unidos y esperanzas de más estímulos en la desacelerada economía de China.

Las acciones de Netflix se dispararon 6.5% luego de que la compañía dijo que aumentará los precios a sus clientes en Estados Unidos. Otras acciones de internet, entre ellas Alphabet Inc, Amazon.com Inc y Apple Inc, también ganaron tras el anuncio.

El índice S&P 500 de servicios de comunicación, que incluye a Netflix y Alphabet, subió 1.7%. El de valores tecnológicos avanzó 1.5%.

Las acciones también encontraron sostén por indicios de parte de funcionarios chinos de nuevos estímulos en el corto plazo, aplacando temores a una desaceleración en la segunda economía más grande del mundo.

“Hoy hemos tenido buenas noticias en general”, dijo J.J. Kinahan, estratega jefe de mercado de TD Ameritrade. “China está ayudando a tranquilizar los vaivenes diarios por los aranceles (comerciales), y que Netflix crea que puede aumentar los precios de sus suscripciones también es realmente bueno”, agregó.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 155.75 puntos, o 0.65%, a 24,065.59 unidades, y el índice S&P 500 subió 27.69 puntos, o 1.07%, a 2,610.30 unidades. El índice Nasdaq Composite subió 117.92 puntos, o 1.71%, a 7,023.83 unidades.

Los índices recortaron brevemente sus ganancias después de que el parlamento británico votó en contra del acuerdo de Brexit de la primera ministra Theresa May. El rechazo podría llevar a una salida desordenada de la Unión Europea o incluso a una revocación de la decisión de 2016 de abandonar el bloque.

Más temprano, los avances fueron limitados por decepcionantes reportes de utilidades de bancos estadounidenses. JPMorgan Chase & Co incumplió sus estimaciones de ganancias trimestrales pero sus acciones borraron las caídas tempranas y cerraron con un alza de 0.7%.