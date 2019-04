Wall Street sube por sólidos resultados de empresas

Reuters. – Wall Street subió el martes y el índice S&P 500 se acercó a un máximo histórico por una serie de alentadores reportes de ganancias de empresas, pero una baja de las acciones de compañías de cuidado de la salud limitó el alza.

Bank of America Corp, Johnson & Johnson, BlackRock Inc, UnitedHealth Group Inc y otros reportaron ganancias trimestrales que superaron las expectativas de los analistas.

Sin embargo, el desempeño de las acciones ha sido dispar. “Hay resultados diferentes e impulsos diferentes”, dijo John Lynch, estratega jefe de inversiones de LPL Financial. “Hemos tenido algunos mensajes distintos de finanzas y salud”.

Según datos de Refinitiv, los analistas esperan que las ganancias del S&P 500 del primer trimestre hayan bajado 1.8% interanual. Si bien es un avance frente a estimaciones recientes, aún sería el primer descenso desde 2016.

Johnson & Johnson subió 1.1% luego de superar las estimaciones de ganancias trimestrales y aumentar su pronóstico de crecimiento de ventas ajustadas para el año.

Sin embargo, las acciones de UnitedHealth Group Inc, que también reportó ganancias mayores a las esperadas, cayeron 4%, probablemente por una preocupación sobre la regulación.

Los bancos han reportado ganancias dispares hasta ahora. Bank of America Corp ganó 0.1% después de incumplir las estimaciones de ingresos en el primer trimestre, aunque sus ganancias superaron los pronósticos.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 67.89 puntos, o 0.26%, a 26,452.66 unidades; el S&P 500 avanzó 1.48 puntos, o 0.05%, a 2,907.06 unidades; y el Nasdaq ganó 24.21 puntos, o 0.3%, a 8,000.23 unidades.

