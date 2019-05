Wall Street sube por expectativas de un acuerdo comercial con China

Reuters. – Wall Street subió el viernes antes de un fin de semana largo en Estados Unidos y tras la caída de la sesión previa, ya que comentarios del presidente Donald Trump calmaron a inversores preocupados porque la guerra comercial con China se alargue.

Trump dijo el jueves que el fin de la guerra comercial con China podría alcanzarse rápidamente y que Huawei Technologies Co Ltd puede ser incluida en el acuerdo comercial. Sin embargo, no hay programadas conversaciones de alto nivel desde la última ronda de negociaciones realizadas en Washington hace dos semanas.

Aún así, los comentarios de Trump fueron suficientes para dar un ligero impulso a las acciones estadounidenses en una sesión tranquila antes de un fin de semana largo. El viernes, el volumen de negocios fue el más bajo del año para una sesión completa.

Los mercados de Estados Unidos estarán cerrados el lunes por el feriado del Día de los Caídos.

Las acciones subieron en general. Nueve de los principales sectores del S&P 500 cerraron al alza, pero una baja de las acciones de Apple Inc y Alphabet Inc presionó a los principales índices.

Pese a todo, el S&P 500 cerró la semana con una baja de más de un 1%, la tercera consecutiva de pérdidas.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 95,.22 puntos, o 0.37%, a 25,585.69 unidades; mientras que el S&P 500 avanzó 3.82 puntos, o 0.14%, a 2,826.06 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganó 8.73 puntos, o 0.11%, a 7,637.01 unidades.

En la semana, el Dow Jones bajó 0.68%, el S&P 500 perdió 1.16% y el Nasdaq retrocedió 2.29%.

