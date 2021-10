WhatsApp Delta, la extensión no oficial de WhatsApp que podría ser peligrosa para tu celular

La popularidad de las app modificadas de WhatsApp ha aumentado en los últimos años, pues ofrecen a los usuarios funciones que la aplicación de mensajería original no tiene. Esto las hace más interesantes para el mercado, sin embargo no son del todo seguras.

WhatsApp Delta es una de estas apps que recientemente ha llamado la atención entre los usuarios, al contar con herramientas que van desde la programación de mensajes, revisar los que ya hayan sido eliminados, descargar los estados e incluso poder ver si tus contactos están online aún si tienen deshabilitada esa función en su app original.

Funciones adicionales:

Se elimina la etiqueta de mensaje reenviado

Llamadas en grupo habilitadas

Posibilidad de usar reproductores de video de terceros

Nuevas fuentes de texto.

Opción para usar videos de hasta 7 minutos en los estados

Envío de audio de hasta 100 MB

Envío de vídeos de hasta 50 MB de peso

¿Es seguro descargar Whatsapp Delta?

Al no ser una aplicación oficial no se encuentra disponible en Play Store o App Store, por lo que se tendría que descargar un archivo APK en páginas que no son seguras para los usuarios exponiendo a tu dispositivo a infectarse con algún malware, los cuales tienen como objetivo robar información privada e importante.

Otro de los peligros al bajar este tipo de apps es que la aplicación oficial de WhatsApp señala que al descargar estas herramientas podrías sufrir una suspensión temporal de tu cuenta o incluso podría ser bloqueada de forma permanente.

