Xóchitl Gálvez dice al PAN: ‘El adversario lo tenemos en Palacio Nacional’

Xóchitl Gálvez fue la segunda aspirante en registrarse para buscar ser la representante de la Construcción del Frente Amplio por México —la virtual candidatura presidencial de la alianza entre PAN, PRI y PRD— y aprovechó para responder las críticas que le hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aquí no tenemos al adversario, lo tenemos en Palacio Nacional; ahí es donde tratan de descalificarme, donde intentan vincularme a personas que les tengo respeto, pero quiero decirles que ningún hombre me ha hecho, ningún hombre. Tengo un marido que me respeta, me quiere, pero no me controla”, señaló la senadora.

Al acudir a las instalaciones del PAN para notificar de su registro ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México, la legisladora señaló que si bien no es militante de este partido, ha estado cerca de él, pues inició su carrera política con el expresidente Vicente Fox.

“Le quiero pedir a los militantes del PAN que se enojen conmigo si no tengo credencial (de militante), pero miren, no tengo acta de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido”, declaró entre risas.

Entre arengas de “¡presidenta, presidenta!”, Gálvez dijo que López Obrador no se dio cuenta que al cerrarle las puertas de Palacio Nacional, los ciudadanos le comenzaron a pedir que buscara competir por la Presidencia, por lo que señaló que el mandatario es su jefe de campaña.

En tanto, el presidente del PAN, Marko Cortés, felicitó a la legisladora por buscar la candidatura presidencial y señaló que no está sola frente a las críticas de López Obrador.

“Debo decirte, el presidente te ataca, porque el presidente te tiene miedo. Te lo decimos en el PAN y te lo digo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, frente a los ataques del presidente, no estás sola , cuentas con nosotros. Cuando te atacan a ti, nos atacan a todos los que queremos libertad”, declaró el dirigente blanquiazul a Xóchitl Gálvez.

