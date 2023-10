¿YouTube desplaza a la TV? Renueva alianza con Claro para transmitir Juegos Olímpicos de París

Dentro de YouTube México no lo dicen, pero el ánimo -y los datos- indican que la plataforma de videos que recién cumplió 18 años está desplazando a la televisión tradicional. ¿Hace cuánto no te sientas en la sala de tu casa a mirar un programa de televisión abierta o de paga? ¿Hace cuántos segundos o minutos antes de leer esta nota estabas viendo un video -largo o corto- en YouTube?

Poco a poco, YouTube ha desplazado a la televisión tradicional y lo ha hecho incluso en su terreno: la televisión (como aparato electrónico). Cada vez más hay más personas que se benefician del multiformato y multiplataforma de YouTube: lo mismo pueden ver shorts en el celular, películas o videos largos en la tablet e incluso conciertos o eventos deportivos en su televisión conectada (CTV).

Según datos internos de Google, en México, durante junio de este año, más de 43 millones de personas vieron YouTube desde su televisor y el 61% de los usuarios en el país prefiere ver YouTube en este dispositivo en lugar de ver TV abierta o por cable. Sí, el contenido sigue siendo el rey, pero también la posibilidad de consumirlo bajo demanda.

Si no pudiste ver un partido de la Liga MX de futbol porque ese día te tocó trabajar, saliste con tu pareja, familia o amigos o simplemente no pudiste verlo a la hora que fue transmitido en vivo en la televisión, lo puedes consumir después desde YouTube, no solo los 90 minutos del encuentro, también contenido relacionado, algo que no permite la televisión abierta o de paga.

Es en este contexto que este miércoles YouTube anunció durante su evento anual Brandcast 2023 que renovó su alianza comercial con Claro Sports para, por segunda vez consecutiva, transmitir los Juegos Olímpicos, que se celebran el próximo año en París, Francia, en vivo a través de la plataforma. La compañía dijo que el contenido estará disponible en México y 17 países de Hispanoamérica e incluirá todas las competencias en las que participará la delegación de atletas mexicanos.

“Para dimensionar el impacto de este acuerdo, la cobertura olímpica de la edición anterior fue todo un éxito: el canal de YouTube de Claro Sports obtuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más de 600 millones de vistas en Hispanoamérica, región donde solo habitan 450 millones de personas, y 120 millones de horas vistas por los usuarios”, detalló YouTube.

Juan Pablo Robert, líder de Creadores, Gaming, Media companies y Deportes en Hispanoamérica para YouTube comentó que en esta edición de los Juegos Olímpicos se apostará fuertemente por el contenido periférico, es decir, Claro Sports llevará a París a creadores de contenido para que cuenten diferentes aspectos de una de las ciudades más emblemáticas del mundo.

“El Mundial (de la FIFA) tiene alrededor de 120 horas de contenido en vivo, estamos hablando de 64 partidos. En los Juegos Olímpicos existen más de 4,000 horas de eventos en vivo. La gran ventaja que ofrece YouTube a un socio estratégico como Claro Sports y para los usuarios, es que estamos acostumbrados a consumir un evento de esta categoría dependiendo de un editor de contenido” comentó el directivo.

“Estabas viendo 100 metros planos y (de pronto) te cambiaban la competencia y empezabas a ver lanzamiento de disco y te dejaban a la mitad de la emoción. La gran ventaja que ofrece YouTube hacia el usuario es que se convierte en su propio switcher, va a poder escoger de un sinfín de señales que están sucediendo en vivo, al mismo tiempo, para elegir cuál es la disciplina que quiere ver y lo puede consumir en vivo o bajo demanda”.

De acuerdo con datos internos de YouTube, más del 50% de las horas vistas de contenido de Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la pandemia) fueron en televisiones conectadas (CTV). Esto se debe a que tenían la oportunidad de qué ver, cómo verlo, a qué hora verlo.

“Le estamos dando el control absoluto al usuario para que ellos decidan qué competencia ver, en qué pantalla verla y cómo deciden verla”, presumió Robert, ya que estas son características que la televisión tradicional no ofrece a la audiencia.

Asimismo, adelantó que en la siguiente edición de los Juegos Olímpicos podrán insertar cortes comerciales en las transmisiones en vivo en YouTube. “Durante un corte comercial en una señal línea, ya podemos llevar a través de todos nuestros sistemas, ese espacio comercial con anuncios, cosa que antes no se podía”.

¿YouTube desplaza a la televisión tradicional?

La directora de YouTube para Latinoamérica, Patricia Muratori, destacó que, a diferencia de la televisión tradicional, YouTube no solamente ofrece 90 minutos de un partido en vivo, por ejemplo, sino que hay contenido periférico. “Es una forma distinta para el usuario de dónde y cómo quiere ver el contenido. Es un cambio en la manera de consumo”.

Sobre si consideran que YouTube ha desplazado a la televisión abierta o de paga, Bruno Cicero, líder de agencias en Hispanoamérica en YouTube, consideró que sería “un tanto soberbio” decir que YouTube está desplazando a la televisión.

“YouTube es parte de un fenómeno, de una tendencia, y sin temor a equivocarme puedo decir que estamos sentados en el asiento del conductor de esta tendencia”, expresó.

“¿Qué si está cambiando? La descentralización y la democratización del contenido en general, porque eso abre la posibilidad de que nosotros como usuarios tengamos el control de qué, cómo y cuándo mirar las cosas, se acabó el tiempo en el que tenías que hacer una cita para decir ‘no me puedo perder la Rosa de Guadalupe a las 3 de la tarde el miércoles'”.

“Lejos quedó ese tema, lejos quedó el ver el periódico para ver qué programación habrá el sábado. Lo que sea yo lo puedo ver cuando quiera, sea un contenido de alta calidad de producción como puede ser un reality show que una cadena monte en YouTube, como puede ser algo tan artesanal como que yo enseñe a mis hijos a pintar una acuarela y que tenga un impacto masivo”, añadió Bruno.

Y enfatizó que YouTube sí está desplazando al contenido lineal tradicional de televisión, porque la pelea regresa a su territorio que es la televisión, hablando del aparato.

“Solo puedo ver una cosa en esa televisión y ahora tengo el poder de elegir, no son cuatro canales, hay un universo entero de posibilidades y ese universo por suerte está en YouTube”, declaró.

