2022, año récord para la energía eólica en Latam, pero México contribuye poco

Aunque el ritmo de instalación de energía eólico sigue siendo lento a escala mundial, pues esta a una cuarta parte de lo debería ser, este año América Latina va a anotar un récord, gracias al impulso de Brasil, sin embargo, México contribuirá poco, de acuerdo con GWEC Latinoamérica.

Ramón Fiestas, presidente de GWEC Latinoamérica, indicó que la energía eólica sigue siendo la tecnología de mayor implementación en el mundo, con cerca de 90 gigavatios (GW) al año.

“Si esto nos parece mucho, desde luego lo es comparado con lo poco que ha aportado México este año”, consideró.

“La buena noticia es que América Latina está situada en este año, que será un año récord para la energía eólica, (…) quiero destacar la contribución que hace el mercado brasileño”, comentó durante el Mexico Windpower 2022.

Detalló que este año, en Brasil se van a instalar 4 GW de energía eólica, pues ese país ha entendido que va más allá de las metas de descarbonización, y busca una mayor resiliencia e independencia de los energéticos que importa.

En tanto México, los proyectos se han paralizado por la incertidumbre de una posible aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo se van a incorporar alrededor de 1 GW, indicó el presidente de Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Leopoldo Rodríguez.

Pero hasta antes de la reforma eléctrica y los cambios del gobierno en el sector eléctrico, la proyección para este año era una instalación de entre 2.5 y 3 GW de energía eólica en México, agregó.

Y de ahí era muy sostenible y viable por la inercia de crecimiento, de sostener un incremento anual promedio de 1.5 GW al año, dijo.

En México se tienen operando alrededor de 7.2 GW, y este año únicamente se van a integrar proyectos que ya están terminados y esperando autorización.

“Pero más delante de eso, no hay proyectos, bueno, sí hay proyectos, pero no hay permisos para hacerlos y no se van a poder concretar, entonces no vamos a llegar a las metas de transición energética”, dijo Rodríguez.

Se está dejando fuera la oportunidad de tener más energía limpia, barata y que genere empleos, también esta falta de claridad para la ejecución de nuevos proyectos e inclusive en el mantenimiento de los que existen, ya está cancelando empleos.

“Esta incertidumbre ha cancelado del orden de 2,000 empleos recurrentes que teníamos en construcción, (…) porque ya no hay proyectos nuevos hacia adelante”, puntualizó el presidente de la AMDEE.

