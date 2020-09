5 cosas que descubrí tras platicar con un hipnoterapeuta

Por: Karina González Fauerman*

Algunos lo asocian con charlatanería o magia. Sin embargo, la hipnoterapia puede ayudar a sanar heridas del pasado, controlar el insomnio o dejar de fumar. Después de platicar con Ernesto Hurtado, psicólogo e hipnoterapeuta clínico con 25 años de experiencia, conocí más sobre ella.

-Brinda sanación emocional

A través de la hipnoterapia se busca atacar y sanar sentimientos negativos que están afectando a las personas y que las hace incluso hasta enfermar físicamente. En una sesión se puede quitar la fobia, dejar el cigarro, controlar el peso, mejorar la memoria, elevar la autoestima… todo lo que tenga que ver con un origen emocional. También hay una técnica regresiva reconstructiva, en la que, como su nombre lo dice, el profesional regresa a la persona a los sucesos o los eventos en los que tuvo un trauma y le dejaron un conflicto. Al ligarlo con ciertos eventos de su presente, empieza a sanar.

-No es para todo el público

La hipnoterapia es para todas las personas con un problema emocional, miedo, ira o fobias. Pueden hacerla desde niños de 6 años (antes no porque son muy dispersos y no prestan atención a las instrucciones) hasta adultos menores de 77 años (mayores no porque pueden asociarlo con un estado similar a la muerte y podrían asustarse).

-De 20 segundos a 20 minutos

Se hace terapia en un estado de hipnosis, similar a un estado de sueño profundo sin llegar a dormirse. Según me platicó Hurtado, es como estar dormido sin estarlo y estar despierto sin estarlo: es a la mitad de ambos. Ese lapso de sueño de la vigilia al sueño natural es hipnosis.

Hay varias técnicas para lograrlo: la más común es la relajación corporal progresiva. Incluso hay otras en las que se le pide a la persona mirar una vela o una luz. La hipnosis se logra, según la disposición y grado de susceptibilidad de la persona, entre 20 segundos o 20 minutos.

-Es catártica

Cuando introduces a una persona en estado de hipnosis abres el inconsciente. Es como una olla de presión que ha estado a fuego lento por muchos años y no se ha destapado. En la hipnosis es similar a eso: la información brota porque la capacidad de almacenamiento se llenó, mueves la tapa y sale todo el vapor. Es catártica porque emerge todo lo contenido acumulado en el tiempo.

-Tiempo efectivo

Con hipnosis los objetivos se logran muy rápido, pues reduces el tiempo que con la psicología se consigue en uno o hasta 10 años. Vas a la raíz, los resultados son muy prontos, hay respuestas desde la primera sesión (dura 50 minutos aproximadamente). Las personas se sienten hasta un 50 por ciento mejor y solucionan el conflicto pasado.

