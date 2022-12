8 consejos para gastar menos en Navidad y dar mucho valor también

Este año expresar tu cariño hacia los amigos o la familia a través de un obsequio puede ser especialmente difícil ante el aumento del costo de las cosas en general, pero aún así puedes conseguir algunos artículos interesantes sin gastar tanto como crees. Toma en cuenta estas ideas:

Haz un presupuesto navideño

Antes de empezar a gastar, establece cuánto dinero tienes para gastar y basa tus planes en eso, no al revés. Comprar sin tener eso en mente te llevará a gastar lo que sea en cuanta tienda se te ponga enfrente (ya sea pequeña, mediana o grande). Haz una lista de qué quieres comprar y para quién para saber por dónde partir con seguridad.

Googlea, compara y elige el mejor precio

Hoy es sumamente fácil cotizar el precio de un regalo en dos, tres o más tiendas distintas. Basta googlear para ver el precio de un artículo en diferentes lugares, lo mejor que puedes hacer es entrar directamente a las tiendas y usar sus buscadores. Este consejo es obvio pero puede marcar una diferencia considerable en el precio que pagarás. Tomarte unos minutos para hacer esto puede significar varias decenas o cientos de pesos menos que sacarás de tu bolsillo.

Rastrea precios en distintos horarios

Una noche de insomnio prendí la laptop para trabajar, se me ocurrió buscar un suéter para mi perrinene y encontré uno muy lindo de una marca bastante costosa con un descuento de 40% menos el 40%, ¡como lo leen! Me dije: “Es muy buen precio, pero esperaré a que bajé aun más”. Eran las 5 de la mañana cuando vi esa ganga, un par de horas después había cambiado a precio normal y no ha vuelto a bajar desde entonces. Ya me habían dicho que a veces se encuentran buenos precios en las madrugadas, creo que tienen razón.

Evita comprar con tarjeta de crédito

Si bien es supertentador comprar los regalos con tarjetas de crédito para ganar puntos o empezar a pagar en marzo, los especialistas recomiendan pagar con efectivo o débito y limitar las compras a crédito a los artículos que podrás pagar rápidamente.

Regala algo más que cosas materiales

No siempre tienes que gastar mucho dinero en regalos, ¿por qué no regalar a tus seres queridos tiempo y atención? ¡Usa vales de Navidad como el que me dieron los Reyes Magos cuando era niña! Un 25 de diciembre el árbol tenía un vale escrito misteriosamente con la misma caligrafía de mi papá (ja, ja, ja), muy contenta fui y lo canjeé en la juguetería.

Usa la base de esta idea y comprométete a hacer algo agradable por tus amigos o familia en lugar de gastar dinero en regalos, sobre todo, si tus gastos o tu presupuesto no te lo permiten por ahora.

Busca actividades gratuitas con los niños

La magia de la Navidad también radica en pasar tiempo de calidad con los pequeños del hogar, en estas fechas pueden salir a ver el iluminado navideño en las plazas principales o en las calles donde los vecinos se lucen con la decoración. Ver una película de temporada en familia comiendo palomitas y dulces puede ser otra gran opción.

Dona a la causa de tu preferencia o sé voluntario

Un par de veces me ha tocado ver a familias que salen en sus autos a dar obsequios a las familias más desfavorecidas que pasan estas fechas trabajando en las calles como cualquier día normal. Los refugios de perritos organizan sus croquetones este mes para recaudar fondos o donativos especie y es muy reconfortante apoyar una causa en la que crees fervientemente o destinar tu tiempo y esfuerzo para bien de los demás.

Donar en especie o en efectivo implica empatía e interés por otros, un valor que sin duda se transmite mucho mejor a los pequeñines con el ejemplo.

No gastes en envolturas (y ayuda al medio ambiente)

Cada año llegan a la basura toneladas de envolturas, cajas, papeles, moños. ¿A ustedes también les ha estresado pensar en eso? Si bien hay tiendas que se dedican exclusivamente a adornar regalos, optar por una opción más barata y con un toque personal podría ser una buena idea.

En internet he encontrado opciones muy interesantes, como envolver con periódico, amarrar con una cuerda y añadir una rebanada de naranja seca (o piñitas que caen de los árboles) con una tarjeta escrita a mano. Darte el tiempo de hacer esto sin duda le dará un toque bonito a cualquier regalo.

Yo definitivamente estoy siguiendo desde ya algunos de estos consejos porque no quiero que las fiestas me dejen con resaca económica, ¿crees que te sirvan a ti también?

