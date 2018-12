8 libros recomendados por los “Lobos de Wall Street” en 2018

Cada año, especialistas conocidos como “Las Grandes Promesas de Wall Street” elaboran una lista con los libros que más han influido en su carrera como economistas y corredores de bolsa en el mundo de las finanzas.

Si eres dueño de una empresa o negocio, y no sabes por dónde empezar para hacer que éste crezca, en Forbes México hicimos una selección de las recomendaciones de algunas de las personalidades más eminentes del distrito financiero con más poder económico el planeta:

1. Originales: Cómo los inconformes mueven el mundo (Originals: How Non-Conformists Move the World) – Adam Grant

Son todas las historias detrás de las empresas más disruptivas e innovadoras de nuestra era. Intenta explicar cómo reconocer buena idea o un negocio en potencia, y lo que se necesita para hacerlo realidad.

2. Los señores de las finanzas: Los cuatro hombres que arruinaron el mundo (Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World) – Liaquat Ahamed

Recomendado por el Director de Inversiones en Fiera Capital, Jonathan Lewis, ésta es la historia de los grandes banqueros centrales entre 1920 y 1930 que no supieron entender que el panorama económico estaba cambiando y que sus políticas y teorías de la vieja escuela se habían vuelto obsoletas, lo que ocasionó la Gran Depresión.

3. Cómo no equivocarse: el poder del pensamiento matemático (How not to be wrong: the power of mathematical thinking) – Jordan Ellenberg

Allison Bishop, investigadora cuantitativa en IEX aseguró a Business Insider que este libro explica conceptos matemáticos muy complejos para hacerlos accesibles, tangibles y urgentes, a todos los microempresarios, resaltando la importancia del razonamiento matemático en la vida.

4. Nunca te pares (Shoe Dog) – Phil Knight

Está escrito por el director general del gigante deportivo Nike, en donde cuenta por primera vez la verdadera historia de la empresa que fundó en 1962 y que hoy factura más de 34 millones de dólares al año y cómo un sencillo trazo, se convirtió en un símbolo global: Con 50 dólares en el bolsillo y una sola idea: importar calzado deportivo económico y de calidad desde Japón.

5. A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street, How I Beat the Dealer and the Market – Edward O. Thorp

Narra la historia de un profesor de matemáticas que cuenta cartas y que se convirtió en uno de los primeros grandes inversionistas cuantitativos, marcando así el comienzo de una revolución en Wall Street.

6. El ruido y la furia (The Sound and the Fury) – William Faulkner

Recomendado por la jefa de ventas del Bank OF America Merrill Lynch, Kim Stolz, esta novela fue publicada por primera vez en 1929, y hasta la fecha el mensaje no deja de enseñar a los grandes corredores de bolsa como “en una época en que el mercado es eufórico”, los desafíos actuales a los que nos enfrentamos están siempre en un clima volátil y diferente al planeado, para el que siempre debemos estar preparados.

7. Bad Blood: Secrets And Lies In A Silicon Valley Startup

Personalidades como Dan Cummings, cabeza del área de Corporate Advisory de IEX, y Katherine Wood, inversora de capital privado en TGP, recomiendan este libro, escrito precisamente por un periodista de The Wall Street Journal, y que ahonda en el caso de Theranos,el fraude biotecnológico montado por quien fuera considerada una Steve Jobs cuando prometió revolucionar la sanidad mundial con una tecnología cuyo problema era que no funcionaba y que embaucó a todo el ecosistema emprendedor de EU.

8. Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad – Yuval Noah Harari

Este libro fue elegido por grandes mentes como el expresidente Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg, y es el bestseller #1 del año según el New York Times, por su narrativa innovadora sobre la creación y evolución de la humanidad, explorando las formas mediante las cuales la humanidad llegó a dominar el mundo

Entre otros títulos recomendados por las mentes más brillantes de Wall Street, están “El fantasma del rey Leopoldo (King Leopold’s Ghost)” de Adam Hochschild, “Radical Candor” de Kim Scott y “Hillbilly, una elegía rural” (Hilbilly Elegy: A memoir of a family and cultura in crisis) de J.D. Vance.