A los traidores hay que llamarlos por su nombre, dice AMLO tras reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que quienes han traicionado a la patria por rechazar a reforma eléctrica y beneficiar a las empresas extranjeras deben ser nombrados por su nombre y que el pueblo conozca las razones que los llevaron a entregar los recursos naturales de México.

En su rueda de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo hizo un llamado a dejar la hipocresía y los acuerdos en la opacidad cuando están en juego los intereses de la nación.

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya basta de hipocresía, de acuerdos en los oscurito, en las élites, restaurantes de lujo y que la gente no sepa, cuando se trata del bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo a la nación.

“Antes no se sabía qué hacían los jueces, los ministros de la Corte ni para que era el Poder Judicial ni el Legislativo porque el poder de los poderes era el Ejecutivo, el presidente. Hay tres poderes, hay autonomía, hay un auténtico estado de derecho y si son representantes populares ¿por qué no se va saber lo que hacen o cómo votaron?”, planteó el mandatario federal.

Tras el rechazo del domingo a la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, donde partidos de oposición votaron en contra, Morena y sus aliados políticos anunciaron una campaña para visitar los distritos electorales de los diputados del PAN, PRI y PRD que manifestaron su negativa a la iniciativa.

Ayer, las dirigencias nacionales del PAN y PRD acusaron al presidente López Obrador y Morena de incitar a la violencia política y alertaron que serán responsables de cualquier agresión que puedan recibir.

El Ejecutivo federal llamó a que no haya confrontaciones, sin embargo, enalteció que México viva una polarización pues debe prevalecer la confrontación de las ideas.

“Ojalá no haya confrontación y tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización, eso no existe como tal en México, sólo que se estén refiriendo a una élite y el pueblo, en ese sentido sí, pero aquí no estamos 50-50, con todo respeto. Les puedo decir que hay más polarización en Estados Unidos”, sostuvo.

